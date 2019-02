John McLaughlin, cel mai important concert de jazz al anului.

Articol webPR

Două luni jumătate până la magica întâlnire cu un instrumentist de legendă! Pe 18 aprilie la Sala Palatului, chitaristul britanic John McLaughlin și grupul său, 4th Dimension vor concerta la o nouă ediție Jazz Night Out, seria de concerte prezentată de Twin Arts. Un capitol fascinant din istoria jazzului este scris de chitaristul John McLaughlin. Neobosit căutător de noi forme de exprimare muzicală, improvizator strălucit și compozitor prolific, instrumentistul britanic și-a pus amprenta pe 70 de materiale discografice, multe dintre ele adevărate borne muzicale pentru multe generații de muzicieni.

Nu e de mirare să-l regăsim peste ceva vreme colaborînd cu influentul trompetist american pe nu mai puțin de 5 discuri, printre care antologicul Bitches Brew, album ce a netezit drumul experimentelor jazz rock.Și pentru că numele lui John McLaughlin este în fapt sinonim cu explorarea, nu putem omite din palmaresul chitaristului, vizionarul proiect Mahavishnu Orchestra, grup ce a debutat în 1971, dar care nu și-a pierdut niciodată admiratorii.

Deși John McLaughlin se detașează constant de critici, focusându-se exclusiv pe muzica sa, distincțiile nu l-au ocolit: două premii Grammy pentru Best Improvised Jazz Solo și Best Jazz Instrumental Album, patru nominalizări la aceleași premii Grammy și numeroase titluri de Guitarist of The Year acordate de publicația Down Beat.

Accesul publicului se face începând cu ora 19:00.

Flamenco, fusion, jazz rock, blues sau muzică tradițională indiană, sunt genuri pe care McLaughlin le-a explorat cu o molipsitoare pasiune."Întreaga mea viață este dedicată muzicii'', spune McLaughlin, și este suficient să parcurgi lista sonoră artiștilor cu care a cântat, ca să admiți că este cu adevărat o viață împlinită profesional: Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Jeff Beck, Carlos Santana, Jaco Pastorius, Chick Corea, Wayne Shorter, Paco De Lucia, Al Di Meola. Puțini instrumentiști contemporani au împărțit scenele lumii și studiourile de înregistrări cu nume atât de importante. Și nu întâmplător l-am lăsat la urmă pe cel mai important, Miles Davis, cel despre care McLaughlin declara: ''Miles Davis himself, I discovered him when I was 15, and he rocked my world".Printre fanii declarați Mahavishnu Orchestra regăsim muzicieni din cele mai diverse zone: Greg Ginn, de la legendara trupă de punk Black Flag, Cynic, Massive Attack, Jeff Beck, Opeth, Dillinger Escape Plan, The Mars Volta sau Pat Metheny (cel care nu s-a sfiit să-l declare pe McLaughlin cel mai important chitarist în viață).Pe 18 aprilie, ora 20'00 la Sala Palatului, John McLaughlin va concerta cu grupul său 4thDimension, din care mai fac parte talentații instrumentiști Ranjit Barot-tobe, Etienne Mbappe-bas, Gary Husband-clape, tobe. Grupul are la activ patru discuri, editate între 2010 și 2017.