webPr: Grupul israelian Tiny Fingers concertează în această seară la Control Club

​Primul show Tiny Fingers în România are loc în această seară la Control Club, la o nouă ediție Jazz Nouveau. Tiny Fingers se remarcă prin show-urile futuriste, o experiență sonică și vizuală grandioasă și un mix irezistibil de post-rock, rock psihedelic, muzică electronică și jazz.







Grupul a deschis concertele unor grupuri precum The Mars Volta și a cântat la festivaluri internaționale celebre: Fusion Festival (Germania), Liverpool Sound City (UK), Exit (Serbia), Zhangbei Festival, SOTX (China), Spring Scream Festival (Taiwan), Mighty Sounds (Cehia).









Citiți în continuare un interviu acordat în exclusivitate de Tiny Fingers pentru HotNews





Care a fost ideea din spatele genezei trupei și care au fost primii pași?







Nu am plănuit nimic, pur și simplu am început să cântăm împreună, desi nu ne cunosteam foarte bine. Câțiva ani a fost o explorare continuă, după care muzica a început să curgă natural. Cea mai mare provocare este faptul că încercăm mereu formule diverse, uneori cântăm doar instrumental, alteori și cu voce, mai soft, dar și mai în forță.







Povestiți-ne un pic despre albumele voastre.







Primul album, “Massive fingers spacetrip” a fost ca o explozie de energie pentru noi, și ne-am bucurat de ea ca atare. Al doilea disc, ‘’Foreign Telegrams’’a fost înregistrat într-un post de radio din Israel și a iesit un material foarte special, de care suntem atașați.







“Megafauna” a fost si el un proiect de care ne-am bucurat foarte mult. Înregistrat într-o singură sesiune live, are și un video foarte simpatic.







Următorul album, “We are being held by the Dispatcher” a fost înregistrat în New York în timpul unui turneu. Am intrat în studio o singură zi pentru un jam session, ne-am întors să tăiem și să edităm, dar am sfârșit prin a crea ceva cu totul nou, a fost un mod de lucru total inedit pentru noi.







“The fall”, albumul nr. 5 a fost unul foarte important pentru noi, a luat naștere după multe căutări pe parcursul cărora am simțit că trebuie să înregistrăm un album instrumental conceptual. Tot atunci am filmat și un concert la Marea Moartă care a ieșit incredibil, trebuie să-l vedeți!







Cum s-a schimbat muzica voastră de la un album la altul?







La început muzica a fost foarte intensă și agresivă, apoi a devenit mai melancolică, introspectivă, iar acum se transformă din nou.







Se pare că Israelul are o scenă muzicală vibrantă și înfloritoare. Tatran, Alaska Snack Time, Avishai Cohen, Malox, Nitai Hershkovits sunt câțiva dintre artiștii israelieni care au făcut o impresie foarte bună la concertele susținute în România. Cum vedeți voi această scenă, ce o face deosebită?







Fără îndoială răspunsul este diversitatea culturală din țara noastră. O multitudine de stiluri și influențe într-un spațiu relativ mic, muzicieni creativi dornici mereu de a aduce lucruri noi.







Ce trupă tânără v-a atras atenția în ultimul timp ?







The Great Machine, din Israel merită ascultată!







Credeți ca există suficiente oportunități pentru trupele tinere astăzi?







Da, sunt foarte multe căi pe care poți ajunge la public, dar asta este și o provocare, cantitatea de informație ce trebuie procesată de audiență fiind uriasă. Dorința noastră cea mai mare este să concertăm cât mai des și în cât mai multe locuri.







Cum măsurați succesul în această etapă a carierei voastre, și de fapt ce înseamnă pentru voi?







Succesul ar fi să continuăm să compunem, să concertăm, și să ne menținem entuziasmul făcând asta, ar fi grozav!







Care este cea mai valoroasă lecție pe care ați învățat-o despre show business?







Cea mai importantă ar fi că muzica este un proces continuu, nu se termină niciodată.







Care este primul cuvânt care vă trece prin cap în momentul când urcați pe scenă?







Kaboom!







Ce mesaj aveți pentru fanii români?





Suntem nerăbdători să urcăm în această seară pe scena din Control Club la primul nostru show în România, și să vă purtăm într-o călătorie foarte specială. După care n-ar fi rău să bem niste beri împreună.









Astăzi, ora 20'00 pentru prima dată în România, Tiny Fingers concerteaza la Control Club în formula Oren Ben David (chitară), Boaz Bentur (bas), Tal Cohen (tobe), Nimrod Bar( clape).





Accesul publicului se face de la ora 19’30.



Biletele costă 35 de lei și se pot cumpăra online pe www.eventbook.ro





Detalii pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.



Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale