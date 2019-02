webPR: Final de Classic Unlimited 2019. Pianistul Bogdan Vaida: „A fost o experiență care m-a schimbat ca muzician și ca om”

Peste 1.400 de persoane au luat parte la concertele Classic Unlimited, stagiunea din februarie. Turneul s-a încheiat miercuri, 20 februarie, cu recitalul de muzică clasică ținut de pianistul Bogdan Vaida la Fabrica de Timp Liber din Turda (județul Cluj), un centru comunitar ce funcționează în fosta fabrică de bere a orașului.







După cele nouă concerte care au umplut, în octombrie și noiembrie 2018, spații neconvenționale din Alba Iulia, Timișoara, Iași, Reghin, București, Brașov, Petrila și Cluj-Napoca, organizatorii Classic Unlimited au continuat luna această concertele de muzică clasică în alte șase locuri inedite: amfiteatrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Sinagoga Neologică Sion din Oradea, clubul /Form Space și barul Vorbe din Cluj-Napoca, Colegiul de Arte din Baia Mare și centrul comunitar Fabrica de Timp Liber din Turda.







„Cele șase concerte din luna februarie au fost pentru noi un mod excelent de a începe anul. Am testat orașe noi, am testat săli mai mari, iar reacția participanților peste tot a fost una pozitivă. În general, când primim semne atât de bune din partea publicului și a comunității, ne simțim datori să continuăm lucrurile, dar într-un mod mult mai complex. Pentru mine, succesul acestui proiect are o însemnătate foarte mare, datorită faptului că îl fac cu și pentru fratele meu. Motivația a fost foarte puternică și ne bucurăm foarte mult că evenimentele au ieșit bine”, a declarat Alin Vaida, directorul executiv al Fapte, organizator al turneului.







În timpul acestui turneu, pianistul Bogdan Vaida a intepretat Sonata nr. 7 de Prokofiev, Intermezzo de Johannes Brahms, Pavane și Sarabande (op.10) de George Enescu, La cathedrale engloutie de Claude Debussy, două piese din suita Romeo și Julieta de Sergei Prokofiev, J-Rhapsody de Ciprian Pop și Impromptu (op.142, nr. 3) de Franz Schubert. La fiecare concert, spectatorii au putut afla de la pianist amănunte inedite despre compozitorii bucăților muzicale, precum și sentimentele pe care i le stârnesc piesele respective ori de câte ori le interpretează.







„Pentru mine, cel mai valoros lucru din tot acest turneu a fost ce am învățat din concerte, de la oamenii pe care i-am întâlnit și de la locurile în care am concertat. A fost o experiență care m-a schimbat în bine ca muzician și ca om”, a spus pianistul Bogdan Vaida.







Classic Unlimited își va continua periplul prin țară cu o nouă ediție care va avea loc în toamna acestui an. Repertoriul noului turneu va fi gândit în jurul liedului Fantezia „Călătorul” în do major D. 760 de Franz Schubert, iar concertele vor avea loc cu predilecție în muzee și centre culturale alternative.







Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România. „Mi-am dorit să fac un concert într-un spațiu lejer și prietenos, în care lumea să nu se simtă complexată, un loc care să nu oblige la o anumită ținută și care să nu impună prețuri mari la bilete”, a explicat Bogdan Vaida, care în ultimii trei ani a susținut peste 50 de concerte respectând aceste principii.





Născut în Cluj-Napoca, pianistul Bogdan Vaida (37 ani) a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj, iar mai apoi și-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oșanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a și stabilit ulterior. Pianistul a susținut numeroase concerte în mai multe țări din Europa, în prezent fiind solistul turneului Klassik Mittendrin, proiect care a debutat în octombrie 2015 în Germania și care a inspirat Classic Unlimited.





Fondată la Cluj în 2012, Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Fidelă crezului său că „oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie, iar evenimentele le pot da energii nebănuite’’, asociația promovează muzica și arta, sprijină artiștii, imaginează noi folosiri ale spațiului public și dezvoltă spiritul civic al comunității. Proiectul-fanion al Fapte este festivalul Jazz in the Park, iar din această toamnă, Fapte a deschis la Cluj și un loc de întâlnire pentru cei care le împărtășesc ideile: barul Vorbe.





Turneul Classic Unlimited este un proiect prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.instaredebine.ro). Proiectul este realizat cu sprijinul Staropramen și Yamaha.