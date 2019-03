webPR: Jazz in the Park lansează în 21 martie concursul Art in the Park

Art in the park

​Organizatorii Jazz in the Park își propun ca, pe parcursul ediției din acest an a festivalului (4-7 iulie 2019), să transforme Parcul Central din Cluj-Napoca nu doar într-o oază a muzicilor bune, ci și într-o galerie în aer liber a instalațiilor de artă și arhitectură.







În acest sens, artiștii, grupurile artistice, persoanele juridice cu și fără scop patrimonial și care activează în domeniul artei și arhitecturii contemporane sunt invitați să se înscrie, în perioada 21 martie-18 aprilie 2019, la Concursul Art in the Park





"Acest concurs este o idee mai veche, cu care am cochetat încă de la primele ediții ale festivalului. Acum, ajunși la ediția a 7-a, reușim să ne punem în aplicare planurile, iar asta ne bucură. Prin acest call sperăm să mobilizăm comunitatea locală de artiști, și nu numai. Nu este un proces tocmai ușor, dar suntem entuziasmați și de-abia așteptăm să prezentăm rezultatul publicului Jazz in the Park", a declarat Denisa Dan, project manager Art in the Park.







Instalațiile înscrise în concurs vor trebuie să ofere o soluție artistică pentru activarea unuia dintre următoarele patru spații din parc: poarta de acces în spațiul festivalului (aflată pe la intrarea în parc dinspre Opera Maghiară), lacul, aleea centrală și zona de hamace. Cum tema festivalului din acest an este ’’Time for friends’’, vor fi apreciate instalațiile care se înscriu în această temă și care presupun interacțiune și creează locuri de întâlnire, sunt alcătuite din materiale prietenoase cu mediul și sunt vizibile atât pe timp de zi, cât și pe timp de seară.







"La nivel de viziune, Art in the Park împrumută din caracteristicile creatorilor săi într-un domeniu încă tabu la noi: arta contemporană în spații publice. Curajos, deschis pentru experimente, aliniat cu valorile comunității Jazz in the Park, concursul are potențialul de a schimba perspective osificate, de a stârni apetitul publicului pentru instalații de artă, oferind în același timp o arenă pentru creativi – parcul’", a spus Daniel Popescu, director artistic LightsON Romania și membru în juriul Art in the Park.







Calendarul competiției este: