webPR Festivalul Internațional George Enescu cucerește orașul

"Enescu cânta în sate și pe marile scene ale lumii din bucuria de a împărtăși muzica. Orașul cântă este materializarea acestei idei. Festivalul are obiectivul de a păstra muzica clasică în interesul și atenția oamenilor. Are, de asemenea, rolul de a păstra și promova excepționalul dar al lui Enescu. "Orașul cântă" demonstrează că muzica clasică poate fi un ritm potrivit vieții contemporane, un însoțitor al activităților de zi de zi și continuă efortul marelui compozitor de a duce muzica peste tot", a declarat Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului Internațional George Enescu.Peste 30 de spații de eveniment (parcuri, muzee, centre comerciale, dar și clădiri de birouri din București) vor vibra cu energia muzicii clasice, asigurată de coriștiși instrumentiști care fac parte din Programul Național Cantus Mundi, pe toată perioada festivalului."Festivalul Enescu și Cantus Mundi își unesc forțele în acest an pentru a realiza cea mai mare reprezentație stradală a muzicii clasice dintr-un oraș din România. Va fi o muzică venită din sufletele a mii de copii, care prin intermediul acestor evenimente vor avea acces la cultură și vor fi puși în lumina reflectoarelor cu toată frumusețea, prospețimea și talentul lor. Sperăm că bucureștenii vor fi încântați să-și vadă orașul cântând și salutăm aderarea celui mai mare program de integrare socială prin muzică, Programul Național Cantus Mundi, la cel mai important eveniment cultural din România – Festivalul Internațional George Enescu", a declarat Emil Pantelimon, Manager al Corului Național de Cameră "Madrigal – Marin Constantin".Muzicienii vor putea fi întâlniți în parcuri din fiecare sector al Bucureștiului: Parcul Regele Mihai I al României (Sectorul 1), Parcul Circului de Stat (Sectorul 2), Parcul Unirii (Sectorul 3), Parcul Tineretului (Sectorul 4), Parcul Sebastian (Sectorul 5) și Parcul Drumul Taberei (Sectorul 6). De asemenea, artiștii vor susține reprezentații și în patru muzee: Muzeul Municipiului București, Muzeul Theodor Aman, Muzeul vârstelor - Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Nicolae Minovici, precum și în patru centre comerciale - Băneasa Shopping City, Mega Mall, Afi Cotroceni și Sun Plaza.Muzica clasică va ajunge și în spațiile de birouri cu sprijinul CBRE România, care administrează 20 de clădiri de birouri, precum și mall-ul Sun Plaza în București. CBRE România va facilita accesul muzicienilor în clădiri și va găzdui mini-concertele de muzică clasică susținute de artiștii Programului Național Cantus Mundi în aceste spații neconvenționale, urmărind astfel viziunea companiei de a aduce valoare pe componenta umană a spațiilor pe care le administrează. Programul mini- concertelor va fi stabilit în pauzele de prânz, prin rotație în toate clădirile. De asemenea, pentru a putea extinde prezențele în oraș, CBRE România va susține cooptarea altor muzicieni sau orchestre care se vor coordona cu demersurile Programului Național Cantus Mundi."La fiecare ediție a Festivalului George Enescu am fost martorii unei transformări, de poveste, a orașului. În acest an, în spiritul care ne caracterizează, am făcut un pas înainte devenind din susținători, facilitatori ai ascultării de muzică clasică. Considerăm că spațiile de lucru trebuie să acomodeze interesele oamenilor, să includă atât aspectele pragmatice, cât și pe cele care le completează activitatea și adaugă un sens valoros vieții. Facem acest lucru în fiecare zi cu partenerii și clienții noștri ceea ce a condus natural la abordarea nouă a sprijinului pe care CBRE îl oferă impresionantului Festival Enescu și în 2019", a declarat Răzvan Iorgu, Director General al CBRERomânia.este un proiect dezvoltat de Programul Național Cantus Mundi prin Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin", cu susținerea CBRE România, sub egida Festivalului Internațional George Enescu.CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), Fortune 500 și S&P 500 cu sediul central în Los Angeles este cea mai mare companie de servicii comerciale și investiții în real estate din lume, pe baza veniturilor din 2017. Compania are peste 80.000 de angajați (fără a include afiliații), răspunde nevoilor dezvoltatorilor imobiliari și deservește proprietari și chiriași prin intermediul celor peste 450 de birouri (excluzând filialele) din întreaga lume. În România, CBRE este lider al segmentului de comercial real estate și oferă o gamă extinsă de servicii integrate, inclusiv administrare și coordonare de tranzacții și management de proiecte, servicii de Design and Build, managementul proprietății, administrarea investițiilor, evaluare, închiriere de proprietăți, consultanță strategică, vânzări de proprietăți, servicii ipotecare și servicii de dezvoltare. Informații suplimentare pe www.cbre.ro Instituit prin Hotărârea nr. 285/ 17.05.2018 a Consiliului General al Municipiului București, Programul Cantus Mundi București se desfășoară pentru dezvoltarea mișcării corale din Capitală, astfel încât, în perioada următoare, 300 de noi coruri să reunească peste 9.000 de copii și tineri bucureșteni, motivați să fie parte a unei mișcări culturale prestigioase și incluzive. Cantus Mundi București este implementat în cadrul Programului Național Cantus Mundi și se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului București, prin PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive. Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat de reputatul dirijor Ion Marin și derulat alături de membri ai Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. După 8 ani de activitate, Programul Național Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.170 de coruri. Peste 40.000 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea societății noastre.