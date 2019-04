Mick Jagger va fi supus unei operații de înlocuire a valvei aortice

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, va fi supus unei operații de înlocuire de valvă aortică săptămâna aceasta în New York, după ce a amânat un tur în Statele Unite și Canada, relatează Drudge Report.

Este de așteptat, spun sursele citate de Drudge Report, ca starul în vârstă de 75 de ani să se recupereze complet după operație, iar ar urma să revină pe scenă cel mai probabil în vară.

În weekend, Mick Jagger a anunțat că nu va putea urca pe scenă, așa cum planificase, și a amânat un tur al trupei în Statele Unite și Canada, din cauza unui tratament medical.

”Îmi pare rău că vă dezamăgesc așa. Sunt devastat că trebuie să amân turul, dar voi munci foarte tare să revin pe scenă cât de repede pot. Îmi cer mii de scuze tuturor”, a scris Jagger pe Twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.