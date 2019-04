Lady Gaga, Hozier și Ariana Grande, pe lista artiștilor cu versuri instigatoare la ură și jignitoare în Singapore

Starurile pop americane Lady Gaga și Ariana Grande, precum și irlandezul Hozier se află pe o listă a artiștilor care au în cântecele lor versuri jignitoare, listă prezentată de ministrul Afacerilor Interne al Republicii Singapore într-un discurs în Parlament care vizează discursurile instigatoare la ură, relatează Reuters. Declarația a venit în contextul în care a fost depus în Parlament un proiect legislativ privind fake news-ul.

Singapore ține în frâu discursul public social media, mai ales când vine vorba de rasă și religie.

O fotografie a declarației ministrului singaporez K. Shanmugam despre ”restricționarea discursului instigator la ură” a fost postată luni pe Facebook de un parlamentar al opoziției Chen Show Mao alături de explicația ”lecția zilei”. Postarea a fost distribuită de peste 1.000 de ori și a primit sute de comentarii până marți.

Astfel, potrivit ministrului singaporez K. Shanmugam, melodiile ”Judas”, a lui Lady Gaga, ”God is a woman”, a Arianei Grande, dar şi ”Heresy”, a formației Nine Inch Nails, precum și ”Take me to Church”, a lui Hozier se încadrează la discursuri instigatoare la ură.

Proiectul de lege depus la Parlament a stârnit teamă printre firmele de internet și ONG-urile privind drepturile omului, pentru că ar putea să dea guvernului prea multă putere și să obstrucționeze libertatea de exprimare.