webPR: Marcus Miller, cap de afiș la Jazz in the Park 2019

Afis Jazz in the Park

​Marcus Miller (US), câștigător a două premii GRAMMY, Judith Hill (US), cea căreia Prince i-a produs primul album, Ghost-Note (US), trupa a cărei membri au cântat cu Kendrick Lamar, Prince sau Snoop Dogg, și Delvon Lamarr Organ Trio (US), al cărui album de debut a ajuns numărul 1 în topul Billboard Contemporary Jazz Albums, sunt capetele de afiș ale celei de-a șaptea ediții Jazz in the Park, festival care va avea loc între 4 și 7 iulie, în Parcul Central din Cluj-Napoca.







Lor li se adaugă Shai Maestro Trio (IL), Chassol (FR), Tiny Fingers (IL), Iordache (RO), Noya Rao (UK), Alaska Snack Time (ISR), Festen (FR), Ours Samplus (FR), Bogdan Vaida (RO), PianoHooligan (PL), Hristo Yostov: Jazz Cats (BG), Malox (IL), Kosmic Blues (RO), Zimbru (RO), FrankieZ Experiment (RO) și The B-Groove (MD) într-o călătorie incredibilă prin diferite stiluri muzicale, de la contemporary jazz, jazz fusion, smooth jazz la groove, alternative/indie, pop-funk și neo-soul.







’’Încă de la început, am încheiat fiecare ediție a festivalului cu promisiunea că următoarea ediție va fi una și mai bună. Ei bine, cred că, la nivel muzical, anul acesta ne ținem cu brio de cuvânt. Noua structură a evenimentului ne-a permis o altfel de strategie, am investit puțin mai mult în anumite trupe și am reușit să aducem niște nume pe care orice pasionat de jazz, și nu numai, și-ar dori să le vadă. Line-up-ul ediției a șaptea este deopotrivă matur și amuzant, este foarte variat și pe alocuri iese puțin din tiparele clasice ale jazzului. Cele 20 de concerte anunțate acum sunt speciale, fiecare în felul lui, și promitem că, indiferent de preferințele muzicale, fiecare participant la festival va găsi ceva la care să zică . Desigur, am mai lăsat niște surprize și pentru următorul anunț. Va fi un an super!’’, a declarat Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park.







Ediția din acest an debutează în forță cu concertul unuia dintre cei mai apreciați și influenți artiști ai lumii: basistul Marcus Miller (US). Compozitor, producător și instrumentist, Miller a colaborat cu artiști precum Bill Wither, Luther Vandross, Chaka Khan, Wayne Shorter, Davis Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, Elton John și Bryan Ferry, pentru a numi doar câțiva. Relația sa profesională cu Miles Davis a avut drept rezultat trei albume apreciate unanim de critici. Cel mai faimos dintre ele este ’’Tutu’’, considerat unul dintre albumele definitorii ale lui Miller, cu care a câștigat, de altfel, două premii GRAMMY.





În 2013, Marcus Miller a primit titlul UNESCO Artist for Peace. Implicarea sa în proiectul UNESCO ’’Slave Routes’’ i-a inspirat albumul ’’Afrodeezia’’ (2015), cu care a fost nominalizat la premiile GRAMMY, categoria Best Contemporary Jazz Album. Stilul său inconfundabil - cu influențe funk și soul, o tehnică excelentă și mult groove - se va auzi pe scena Jazz in the Park Alături de el vor fi Alex Han (saxofon), Alex Bailey (tobe), Russel Gunn (trompetă), Julian Pollack (clape) și Jams Francies (clape).







Marcus Miller:















Un alt nume confirmat pentru ediția 2019 a festivalului este cel al vocalistei Judith Hill (US). Elogiată de revista Rolling Stones pentru ’’vocea puternică și sublimă’’, Judith Hill a studiat compoziția muzicală la Biola University (California). A devenit foarte repede o voce dorită de unii dintre cei mai pretențioși artiști ai lumii, cum ar fi Michael Jackson, care a ales-o pentru un duet ce urma să fie inclus în turneul ’’This Is It’’ din 2009.







În 2013, Judith Hill a câștigat un GRAMMY pentru contribuția muzicală la filmul ’’20 Feet from Stardom’’. A avut colaborări cu Stevie Wonder, Anastacia, Rod Stewart, Robbie Williams, Mike Oldfield sau Josh Groban, un turneu cu John Legend și a colaborat cu Prince. Acesta din urmă i-a produs, în legendarul studio Paisley Park, albumul de debut ’’Back in Time’’ (2015). Pe scena Jazz in the Park, Judith Hill va cânta alături de Michael White (tobe), Gregory Moor ’’Gmoe’’ (chitară), Robert Hill ’Pee Wee’’ (bas) și Michiko Hill (clape).





Judith Hill:









A treia zi de festival va aduce în fața publicului Jazz in the Park trupa Ghost-Note. Proiect inițiat de Robert Sput Searight și Nate Werth, percuționiști ai cunoscutei trupe Snarky Puppy, Ghost-Note ar putea fi descrisă ca o explozie de sunete. Alcătuită din muzicieni de înaltă clasă, precum MonoNeon, care au cântat alături de Prince, Snoop Dogg, Erykah Badu, Herbie Hancock, Toto - asta ca să enumerăm câteva nume, Ghost-Note pune muzica funk într-o lumină cu totul specială, în care influențele afrobeat și hip-hop se întâlnesc cu muzica psihedelică și formează un univers muzical bogat, proaspăt, neînfricat, și extrem de complex.







Ghost Note:









Un alt nume confirmat în 2019 la Jazz in the Park este Delvon Lamarr Organ Trio. Trupa s-a format în primăvara lui 2015, la inițiativa soției lui Delvon Lamarr, Amy Novo. În prezent manager al trupei, Amy Novo a remarcat potențialul artistic al soțului ei și a construit cadrul perfect în care acesta să se manifeste. În formula sa actuală, sunetul inconfundabil al orgii lui Delvon Lamarr, chitara lui Jimmy James și ritmurile bateristului Keith Laudieri creează amestecul perfect între soul, jazz, rhythm&blues și rock&roll.







Delvon Lamarr Organ Trio:











Shai Maestro este unul dintre cei mai promițători și talentați pianiști ai generației sale. A cântat alături de Avishai Cohen pe patru dintre albumele sale, iar acum este artist al ECM Records. Încă de la albumul de debut, ’’The Dream Thief’’ (2018), Shai și-a construit o identitate puternică, specială, de o fluiditate muzicală rar întâlnită. Alături de colegii săi, toboșarul Ofri Nehemya și bassistul Jorge Roeder, a fondat unul dintre cele mai puternice și influente grupuri de jazz: Shai Maestro Trio (IL).







Shai Maestro Trio:











O combinație de post-rock, muzică electronică live, muzică psihedelică și groove, trupa Tiny Fingers (IL) are o energie copleșitoare de-a dreptul. Fiecare concert e o experiență halucinantă, în care proiecțiile video, soundul, beaturile fragmentate și armonia dintre chitară, bass și efectele de synth-uri analog îi poartă pe ascultători printr-un univers dens, aproape necruțător al sunetelor.







Tiny Fingers:











Pianist, compozitor, aranjor și director muzical alături de nume precum Phoenix sau Sebastien Tellier, carismaticul și talentatul Christophe Chassol (FR) a dat viață unui gen artistic imposibil de clasificat. Compozițiile sale sunt un ansamblu de voci, melodii, sunete, imagini care se transformă în obiecte audiovizuale cu totul noi. Rezultatul are o denumire: ”ultrascore”.







Chassol:











Pe scena Jazz in the Park vor urca în acest an și trupele câștigătoare ale Concursului Internațional Jazz in the Park, competiție care are loc în perioada 3-5 mai, la Cluj-Napoca.







Toate concertele din cadrul festivalului sunt gratuite. Publicul are posibilitatea să susțină însă festivalul și proiectele sale culturale și sociale prin Fondul Jazz in the Park. Anul acesta, banii strânși din achiziționarea biletelor neobligatorii vor merge în sprijinul persoanelor care provin din medii defavorizate și cărora le este limitat accesul la cultură.







Festivalul Jazz in the Park este organizat de Fapte, susținut de Primăria Cluj-Napoca și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Jazz in the Park beneficiază de o finanțare în cadrul Sezonului România-Franța.