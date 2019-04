O săptămână până la concertul jazz al anului: John McLaughlin & The 4th Dimension la Sala Palatului

webPR

Muzica improvizată într-un scenariu sofisticat definește standardele înalte ale jazzului. Pe 18 aprilie pe scena Sălii Palatului din București, Twin Arts vă invită la Jazz Night Out cu John McLaughlin și 4th Dimension. Improvizația de talie mondială cere reacții imediate din partea colegilor de trupă, agilitate mintală, dexteritate și, pe deasupra, sufletul emotiv al unui artist. Însă John McLaughlin nu a văzut niciodată trăsăturile ca pe cerințe din fișa postului, ci ca parte din el. Ca testament muzical și ca o sfidare în fața trecerii timpului, McLaughlin a câștigat, în iarna anului trecut, un Grammy pentru cel mai bine improvizat jazz solo. Grammy-ul vine ca o cireașă peste 50 de ani de scufundare în oceanul imprevizibil al jazzului, dar semnătura de onoare a rămas în discursul de acceptare: "Să câștigi un Grammy e o experiență minunată", a spus McLaughlin, "dar să-l câștigi pentru improvizație este bijuteria din coroană".

Acum, vrăjitorul corzilor și liderul trupei 4th Dimension rămâne un explorator muzical neliniștit, iar iuțeala mâinilor de pe grif îl propulsează neîncetat spre îmbunătățirea cunoștințelor. Niciodată nu cunoaște suficient, niciodată nu le-a auzit pe toate, niciodată n-a părut mai entuziasmat de tot ce are de creat pe lumea asta. În ultimii 30 de ani, chitaristul nu a încetat să crească, să exploreze, să caute surpriza și s-a reinventat de câteva ori de-a lungul carierei cameleonice. De la puritatea acustică de pe intimul album de debut My Goals Beyond, până la grandoarea lui Mahavishnu din 1974, Visions of the Emerald Beyond; de la Devotion (1970), o călătorie intensă, purificatoare și cu puseuri de Hendrix, până la eleganța clasică cu influențe europene din 1982, Music Spoken Here.

Lista pare nesfârșită, iar cu John McLaughlin nu știm niciodată ce ritm, artist, sau instrument fusion apare la orizont. "Am nevoie de provocare în muzică", spune muzicianul de 77 de ani, "am nevoie să fiu provocat". Știe că dacă ce face e o provocare pentru el, va fi una și pentru public, dacă el încetează să fie surprins, nu are cum să aducă nicio surpriză pe scenă.





John McLaughlin va concerta cu grupul său 4thDimension, din care mai fac parte excepționalii instrumentiști Ranjit Barot-tobe, Etienne Mbappe-bas, Gary Husband-clape, tobe. Grupul are la activ patru discuri, editate între 2010 și 2017.

Accesul publicului se face începând cu ora 19’00. Concertul începe la ora 20’00. Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: în toată țara din magazinele Flanco, magazinul Muzica, de la stand-ul de bilete de la Metrou Unirii 1 (lângă casa de bilete Metrorex), din magazinele UMAN, Senia și IQ BOX, din agențiile Perfect Tour, de la Hard Rock Cafe, Berăria H, Cafe Deko, Club Quantic, Club Vintage și Expirat Halele Carol (între orele 18:00-22:00 (în zilele de funcționare)) și de pe cele 1500 Stații de Plată SelfPay.





Doar colaborarea cu Miles David pe albume precum In a silent way și Bitches Brew în anii '69 -'70 l-ar califica pe John McLaughlin pentru un statut mitic în panteonul celor șase corzi. Albumele au anulat orice manual cu instrucțiuni pentru jazz și au venit cu ceva nemaiauzit: jazz-rock. Era un sound zgomotos, urât de critici, dar de neoprit, un tablou al anilor '70.În aceeași perioadă dominată de setea de creație a tinerilor, chitaristul a pus bazele Mahavishnu Orchestra, ca să poată introduce publicului propriul lor brand neînfricat, feroce, care în câțiva ani și-a schimbat focusul spre muzica indiană.De la bravura flamenco a trioului McLaughlin - Al Di Meola - Paco de Lucia, până la excursiile kinetice, indiene, cu Shakti. De la nenumăratele și bruștele parașutări în lumea proto-punk-funk-ului și earthy blues până la ambițiile simfonice ale lui McLaughlin de pe The Mediterranean Concerto, înregistrat în 1988 cu Orchestra Filarmonică din Los Angeles și de pe Thieves and Poets, 2002, cu Orchestra I Pommeriggi Musicali din Milano.McLaughlin cameleonul și exploratorul, McLaughlin, scafandrul jazz-rock-ului, McLaughlin, campionul improvizațiilor confirmat de un Grammy, McLaughlin, cel care a cântat cu Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Jeff Beck, Carlos Santana, Jaco Pastorius, Chick Corea sau Wayne Shorter și McLaughlin, artistul care poate fi auzit pe nu mai puțin de 70 de discuri de studio, live-uri și compilații va fi auzit și pe 18 aprilie la București, Sala Palatului.Online pe www.iabilet.ro, puteți plati cu cardul prin Paypal, pe factura Vodafone sau Orange cu plata la sfârșitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde în țară.Detalii pe www.twinarts.ro