INTERVIU John McLaughlin: Industria muzicală este în cădere liberă și e dezastruos pentru muzicienii tineri

Mâine seară la Sala Palatului, chitaristul britanic John McLaughlin și grupul său, 4 th Dimension vor concerta la o nouă ediție Jazz Night Out, seria de concerte prezentată de Twin Arts.Vă prezentăm mai jos un interviu realizat de Twin Arts în exclusivitate pentru Hotnews.De fapt nu îmi este dor de nimic din muzica mea. De exemplu, în acest turneu repertoriul meu este format din muzica mea din anii 70’80’, 90’, etc, ajungând până în prezent. Muzicienii cu care cânt sunt atât de buni, încât putem schimba programul în fiecare noapte. În felul ăsta, nu îmi mai este dor de nimic.L-am scris la fel cum îmi scriu toate albumele. Nu pot să stau jos și șă scriu muzică. Când aud ceva în capul meu, notez și când se adună suficient, atunci știu că am am muzică pentru un album. În ceea ce privește Black Light, sunt câteva cântece de pe acest album incluse în muzica pe care o cântăm în acest turneu și veți auzi piese ca The Jiis, Panditji, El Hombre, Gaza City și Kiki.Am descoperit o cântăreață din India care este uluitoare. Numele ei este Kaushiki Chakraborty.Industria muzicală este în cădere liberă și e dezastruos pentru muzicienii tineri. E aproape imposibil pentru un muzician tânăr să obțină un contract de la o casă de discuri din moment ce chiar și casele de discuri sunt în pragul desființării. Când nu are nici un album, un muzician nu poate să se facă cunoscut, să găsească concerte, etc. E adevărat că un talent uriaș își găsește până la urmă drumul, dar asta presupune mult efort din partea unui artist. Muncă, răbdare și perseverență sunt trei lucruri indispensabile.Muzica are capacitatea de a transmite toate experiențele artistului. Asta include și cele spirituale. Personal, sunt împotriva ideii de a transmite orice fel de mesaj. Găsesc asta arogant, să vrei să transmiți un mesaj prin muzică. Nu am nici un mesaj de transmis, muzica este mesajul! Mai mult, publicul își va alege din muzică exact ce vrea el, și asta e o caracteristica a muzicii.E imposibil de spus. Erau deja grozavi când trăiau și sunt recunoscător că au lăsat în urma lor o moștenire atât de bogată.Primul meu concert pentru chitară și orchestră cu Los Angeles Symphony. Miles Davis era în public.Suntem foarte fericiți să ne întoarcem pentru că am amintiri foarte frumoase de când am cântat ultima oară la voi.John McLaughlin va concerta cu grupul său 4thDimension, din care mai fac parte talentații instrumentiști Ranjit Barot-tobe, Etienne Mbappe-bas, Gary Husband-clape, tobe. Grupul are la activ patru discuri, editate între 2010 și 2017.Concertul începe la ora 20:00.Accesul publicului se face începând cu ora 19:00.Biletele se găsesc mâine seară la casieria de la Sala Palatului și în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea : în toată țara din magazinele Flanco, Librăriile Cărturești, magazinul Muzica, de la stand-ul de bilete de la Metrou Unirii 1 (lângă casa de bilete Metrorex), din magazinele UMAN, Senia și IQ BOX, din agențiile Perfect Tour, de la Hard Rock Cafe, Berăria H, Cafe Deko, Club Quantic, Club Vintage și Expirat Halele Carol (între orele 18:00-22:00 (în zilele de funcționare)) și de pe cele 1500 Stații de Plată SelfPay.Detalii pe www.twinarts.ro