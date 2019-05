The Cure lansează un nou album, după o pauză de 11 ani. Acesta ar putea fi și ultimul

Noul album al trupei britanice The Cure, al 14-lea din carieră și primul după o pauză de aproape 11 ani, va fi ultimul material discografic lansat de grup, relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.





Afirmația a fost făcută de clăparul Roger O'Donnell, într-un interviu pentru postul de radio american Sirius XM. Muzicianul este convins că acest album va fi ultimul din cariera formației, deși recunoaște că a crezut același lucru și despre materialele lansate anterior. O'Donnell susține că a discutat acest aspect și cu solistul Robert Smith.







"I-am spus lui Robert, în urmă cu doi ani: «Trebuie să mai facem încă un album, iar el trebuie să fie cel mai trist material făcut vreodată și cel mai dramatic». Și cred că acesta va fi", a declarat artistul.







O'Donnell a menționat că atât el, cât și colegii săi au fost extrem de mulțumiți de noul album. Declarațiile au venit după ce, în luna martie, solistul Robert Smith a confirmat că trupa va lansa un nou album. Solistul trupei nu a oferit însă detalii despre data de lansare și nici nu a dezvăluit cum se va intitula acesta.







Trupa The Cure va concerta pe 22 iulie în București, în Piața Constituției. Biletele se găsesc pe site-ul eventim.ro și au prețuri cuprinse între 220 de lei și 420 de lei.







În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure a avut în componență mai mult de 13 membri, iar la evenimentul din București se vor regăsi pe scenă Simon Gallup - bas, Jason Cooper - tobe, Roger O'Donnell - clape și Reeves Gabrels - chitară, alături de celebrul solist Robert Smith.







Primul concert din cariera muzicală a trupei The Cure a strâns 1.500 de spectatori și a avut loc în 1978. Formația are la activ 13 albume de studio, cu vânzări de peste 27 de milioane de copii, mai mult de 40 de single-uri, multe materiale live, valoroase coloane sonore, fiind o sursă de inspirație pentru multe grupuri celebre. La începutul anilor 1990, The Cure era una dintre cele mai populare trupe de rock alternativ din lume. În 1990, a primit un premiu Brit pentru videoclipul piesei "Lullaby", iar, în 1991, a primit un alt trofeu Brit pentru cea mai bună trupă. În 1992, formația a primit un MTV Video Music Award pentru "Friday I’m In Love".