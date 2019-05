webPR: Sibiu Jazz Festival, 16-19 mai: patru zile de concerte cu intrare liberă

Foto: Best Advertising

În perioada 16-19 mai, toți iubitorii de muzică sunt așteptați la ediția cu numărul 49 a celui mai vechi festival de jazz din România, care va transforma Sibiul, pentru patru zile, în capitala muzicală a României. Pe scena de la Sibiu vor susține concerte artiști din 13 țări de pe trei continente – printre aceștia, personalități consacrate ale lumii jazzului. În acest an, toate concertele sunt cu intrare gratuită.





Ediția din 2019 a Sibiu Jazz Festival , cel mai important eveniment muzical dedicat acestui gen organizat în România, aduce în fața spectatorilor români concerte pentru toate gusturile, de la jazz clasic, flamenco jazz, jazz contemporan, soul jazz, world music și blues la electro-tango și muzică latino – toate fiind cu intrare liberă. Printre artiștii care în acest an țin capul de afiș al festivalului se numără cvintetul norvegian Electrocutango, considerat cel mai dinamic și mai inovator reprezentant al noii mișcări electro-tango, Conexión Cubana, un grup de muzicieni cubanezi care se bucură de un mare succes acasă, dar și în America de Nord și Europa de Vest, precum și Shalosh, un grup israelian în plină ascensiune, grație unui sound care împrumută elemente din rock.













Alte nume importante sunt Jeff Herr Corporation (Luxemburg), reprezentanții unui jazz clasic de mare calitate, dar și Jazzodrom (Austria), care îmbină jazzul soul cu sonoritățile electronice. Flautistul spaniol Sergio de Lope va face spectacol cu un concert de flamenco-jazz, iar tânăra formație belgiană Broes va ridica, cel mai probabil, publicul în picioare, căci la multe din concertele lor se dansează.













De asemenea, Sibiu Jazz Festival le va oferi spectatorilor nu una, ci două surprize muzicale extrem de plăcute. Astfel, dacă pentru majoritatea fanilor rockului numele lui Adrian Bărar este sinonim cu formația Cargo, al cărei lider și vocalist este de la înființarea acesteia, mult mai puțini îl cunosc pe muzician în ipostaza sa de bluesman. Adi Bărar Band, un proiect de suflet al acestuia, este deja un nume de referință al bluesului românesc, gen ilustrat la noi de artiști precum A.G. Weinberger, regretatul Ioan Gyuri Pascu sau Nightlosers. De asemenea, publicul va avea ocazia de a-i asculta live pe JoyBlues Band, un proiect inedit de blues alcătuit din 11 muzicieni sibieni. Printre artiștii români ce vor urca pe scena festivalului se numără și Cristian Soleanu Quintet, un nume de referință al jazzului nostru.













Copiii se vor bucura de un program special dedicat lor: Jazz for Kids înseamnă o introducere în sonoritățile jazzului sub îndrumarea unor muzicieni profesioniști, care îi vor ghida pe cei mici prin tainele acestui gen muzical, arătându-le și cum se interpretează la diferite instrumente. În completarea experienței festivalului, pentru a marca anul în care Sibiul este Regiune Gastronomică Europeană, evenimentul va include și o zonă de tip food court, cu 14 food trucks cu specific culinar diferit, care le vor oferi vizitatorilor ocazia de a cunoaște diferite tradiții gastronomice din UE.











Programul Sibiu Jazz Festival 2019







Joi 16 mai, Muzeul Brukenthal, Piața Mare



19:00 Broes (Belgia), cu sprijinul Flanders State of Art



20:30 Joy Blues Orchestra (România)



23:00 After Party, Mango – The Bar





Vineri 17 mai



16:00 Jazz for Kids



17:00 Marcin Pater Trio (Polonia), cu sprijinul Institutului Polonez



19:00 Jeff Herr Corporation (Luxemburg / Franța), cu sprijinul Music LX – Luxembourg Export Office



19:00 Rakasz Gergely, „Lords of the Organ III” (Ungaria), Biserica Reformată, str. Mitropoliei nr. 9, cu sprijinul Centrului Cultural Maghiar Sibiu – în afara programului oficial



21:00 Sergio de Lope Quintet (Spania), cu sprijinul Instituto Cervantes



23:00 After Party, Mango – The Bar







Sâmbătă 18 mai



13:00 Jazz Café Concert la Conacul Maria Theresa (Orlat) – în afara programului oficial



16:00 Adi Bărar Band (România)



19:00 Shalosh (Israel), cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România



20:30 Cristian Soleanu Quintet (România)



22:00 Jazzodrom (Austria), cu sprijinul Forumului Cultural Austriac



23:00 After Party, Mango – The Bar







Duminică 19 mai



16:00 Jazz for Kids



19:00 Electrocutango (Norvegia / Suedia), cu sprijinul Arts Council Norway



21:00 Conexión Cubana (Cuba), cu sprijinul Ambasadei Cubei în România







Despre Sibiu Jazz Festival



Sibiu Jazz Festival este un eveniment organizat de Fundația Sibiu Jazz Festival, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Sibiu, al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Institutului Cultural Român. Este cel mai vechi festival de profil din România și unul dintre cele mai longevive din Europa Centrală și de Est, cu o existență neîntreruptă de aproape 50 de ani. De-a lungul anilor, festivalul a prilejuit întâlnirea iubitorilor de jazz din România cu nume de primă mărime ale genului precum Jan Garbarek, Dee Dee Bridgewater, Jeanne Lee, Bill Evans, Archie Shepp și Arturo Sandoval.

Ediția 2019 a Sibiu Jazz Festival este de asemenea susținută prin sponsorizări oferite de Raiffeisen Bank, Sobis, Restaurant Hermania, Iony, Ambient, Aria, Wine Not.Parteneri: Arts Council Norway, Europe Jazz Network, Centrul Cultural Maghiar Sibiu, Forumul Cultural Austriac, Instituto Cervantes, Ambasada Statului Israel, Music LX – Luxembourg Export Office, Flanders State of Art, Institutul Polonez, Ambasada Cubei, Casa de Cultură a Studenților Sibiu, Mango – The BarParteneri media: Zile și Nopți, Rock FM, HD Zeitung, Mesagerul de Sibiu, IVB Media, feeder.ro, MediaTrust, Life.ro, New Money