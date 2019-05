​​VIDEO Madonna a stârnit controverse la Eurovision, cu un mesaj politic

Înainte de concurs, Madonna a declarat într-un comunicat, referitor la apelurile de boicot: "Nu voi renunţa niciodată la cântat pentru a îndeplini agenda politică a cuiva şi nu voi înceta niciodată să vorbesc despre încălcarea drepturilor omului, oriunde în lume se întâmplă acest lucru".









Eurovision 2019 a fost o ediție marcată de controverse, numeroase personalități internaționale cerând boicotarea concursului găzduit de Israel, motivul fiind acela că palestinienii "sunt privați de drepturi fundamentale".Totuși, concursul, deschis oficial pe 12 mai, s-a desfășurat fără incidente majore, exceptând două momente din finala de sâmbătă.Madonna a susţinut un recital în finala de sâmbătă a concursului Eurovision, cu hitul ei din 1989 "Like A Prayer" şi o piesă în premieră mondială, "Future", interpretată alături de rapperul american Quavo. Noua piesă este un single de pe viitorul album al Madonnei, "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie.Presa locală a publicat imagini în care doi dintre dansatorii Madonnei, care au afișat pe partea din spate a costumelor steagurile israelian și palestinian, au mers unul lângă celălalt, în ceea ce părea a fi un apel la unitate.De asemenea, reprezentanții Islandei, membrii grupului Hatari, au afișat stegulețe palestiniene în momentul în care au fost anunțate rezultatele votului.În ceea ce privește recitalul Madonnei, organizatorii au declarat că afișarea steagurilor "nu a fost inclusă în repetiții". "Concursul Eurovision nu este un eveniment politic, iar Madonnei i-a fost comunicat acest lucru", au mai spus reprezentanţii European Broadcasting Union, într-un comunicat emis imediat după recitalul Madonnei.Recitalul Madonnei a fost criticat și de fani, mulți observând faptul că aceasta a falsat destul de mult."Să nu subestimăm puterea muzicii de a uni oamenii", a declarat Madonna în camera verde - unde se aflau concurenții -, înainte de a urca pe scenă pentru recital.Săptămâna trecută, autoritățile locale anunțau că activiștii care plănuiesc să întrerupă desfășurarea concursului Eurovision, în semn de protest față de organizarea competiției muzicale în Israel, unde drepturile palestinienilor nu sunt respectate, potrivit acestora, nu vor putea intra în această țară.Organizatorii s-au temut că activiștii vor exploata evenimentul, care atrage anual sute de milioane de telespectatori.În ianuarie, creatoarea de modă Vivienne Westwood, muzicianul Peter Gabriel și regizorul Mike Leigh se numărau printre cele peste 50 de personalități care au cerut ca ediția de anul acesta a concursului Eurovision să se desfășoare în altă țară. Motivul solicitării era acela că palestinienii "sunt privați de drepturi fundamentale". "Nu putem ignora faptul că Israelul încalcă în mod sistematic drepturile fundamentale ale palestinienilor", se arăta într-o scrisoare deschisă semnată, printre alții, și de trupa Wolf Alice și actrițele Maxine Peake și Miriam Margolyes.Aceasta nu a fost prima dată când s-a cerut boicotarea ediției din Israel, iar artiști care concertează în această țară, precum Nick Cave, Radiohead și Lana Del Rey, au fost aspru criticați.În septembrie 2018, tot prin intermediul unei scrisori deschise, peste 140 de personalități culturale au cerut boicotarea concursului. Printre semnatari s-au numărat scriitori, coregrafi, actori, muzicieni, precum autorul canadian Yann Martel, regizorul finlandez Aki Kaurismäki, trupa britanică Wolf Alice, regizorul englez Ken Loach, cântărețul britanic Brian Eno și Roger Waters, fostul membru Pink Floyd. Scrisoarea a fost inițiată de mișcarea Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), care militează pentru completa boicotare a Israelului din cauza politicilor privind palestinienii.La rândul lor, autoritățile israeliene spun că BDS este motivată de antisemitism.În ceea ce privește deschiderea oficială a Eurovision, care a avut loc pe 12 mai, mulți s-au temut că desfășurarea popularei competiții muzicale ar putea să fie întreruptă de o creștere a actelor violente dintre israelieni și palestinieni în Fâșia Gaza. Însă autoritățile palestiniene au anunțat că au încheiat pe 6 mai un armistițiu de încetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru încetarea violențelor din Fâșia Gaza și din sudul Israelului.Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, cu piesa "Arcade", a câştigat finala concursului Eurovision 2019. Aceasta este pentru prima dată din 1975 când Olanda câştigă concursul Eurovision. Totodată, este pentru a cincea oară când un reprezentant al Olandei câştigă popularul concurs muzical. Deşi a câştigat Eurovision de cinci ori, Olanda a găzduit competiţia în şase rânduri. În 1980 a ţinut locul Israelului, după ce această ţară a refuzat să organizeze competiţia pentru al doilea an consecutiv.