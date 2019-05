webPR Supergrupul RYMDEN la Jazz Nouveau

Citiți în continuare un interviu cu Bugge Wesseltoft, pianistul grupului Rymden, acordat în exclusivitate pentru Hotnews:A fost ideea mea.De câțiva ani voiam să cânt într-un trio, și căutam direcția potrivită.Concertând cu Dan Berglund și Henrik Schwarz în Trialogue și ascultând grupul lui Magnus Öström m-a convins că ar fi o ocazie fantastică să lucrez cu ei. Din fericire, Magnus și Dan au fost de acord, și iată-ne!Găsirea unui nume pentru trupa ta e o sarcină dificilă mereu, dar într-un final ne-am hotărât la Rymden, un nume drăguț, cu un înțeles ambiguu, poate însemna și un spațiu mai mic, cum ar fi o sală de concrete.Ne-am întâlnit pentru repetiții în Stockholm în 2017, pregătindu-ne pentru un show la Nattjaz Bergen. Toți trei am adus piese cu noi și a decurs natural. Simt că acesta este doar începutul pentru noi, cunoscându-ne din ce în ce mai bine cu fiecare concert. Muzica și noi idei curg deja.Turneul este grozav, cu un public fantastic și energie pozitivă. Yay!Vă rugăm să concertați și in orașul nostru!Mai avem turnee la vară și în toamnă, un nou album anul viitor, iar dan și Magnus vor lansa și ei propriile albume în această toamnă. Multă muncă, deci.Ski cross-ul prin Norvegia.Aveau un sound proaspăt, cu multe idei și sunete potrivite pentru improvizație. Un grup influențat de rock mai mult decât oricare, la acea data. Trebuie să recunoaștem că sunau fantastic!Foarte multe momente locuri și momente plăcute! Aș aminti prima mea vizită la Istanbul Jazz Festival, în 1999. Un întreg univers de muzică nouă despre care habar nu aveam, mi s-a dezvăluit atunci.Îmi place Control Club, am cântat deja de 2 ori acolo în alte formule, îmi place publicul dedicat și loial, oameni minunați! Vom încerca să cântăm cât de bine putem, vă așteptăm la show!Control Club va găzdui concertul supergrupului RYMDEN, o rară ocazie de a vedea pe aceeași scenă unii dintre cei mai valoroși și mai prolifici instrumentiști și compozitori europeni ai momentului.Accesul publicului se face de la ora 19’30.Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra online pe www.eventbook.ro Detalii pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.