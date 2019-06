VIDEO Filmul ”Bohemian Rhapsody” a crescut vânzările formației Queen

Formația rock Queen a vândut mai multe albume în America de Nord decât orice alt artist, în prima jumătate a anului 2019, relatează Reuters.

Potrivit unui raport pe jumătate de an al companiei Nielsen Music, făcut public joi, coloana sonoră a filmului ”Bohemian Rhapsody”, care a câștigat patru premii Oscar în februarie, a fost cel mai bine vândut album în primele șase luni din 2019, iar compilația ”Grreatest Hits” a fost al doilea cel mai bine vândut album.

Queen a vândut de asemenea peste 731.000 de albume - mai multe decât orice alt artist - cât și cele mai multe melodii digitale, cu peste 1.3 milioane de descărcări, a spus Nielsen.

Queen a devenit în februarie prima formație rock care deschide Oscarurile, interpretând ”We will Rock You” și ”We are the champions”.