Sean Paul, pe scena Neversea: „A fost nebunie curată. Mi-aș dori să mă reîntorc aici”

Debutul celei de-a doua zile a festivalului Neversea a fost făcut de pe scena principală de Albwho, urmată de The Motans, Grasu XXL Live, Sean Paul, Will Sparks, Danny Avila, Vini Vici și Afrojack, cu care fanii festivalului au prins cel de-al doilea răsărit la malul Mării Negre.Sean Paul a urcat pentru prima dată pe scena festivalului Neversea, iar la finalul show-ului a spus că s-a simțit incredibil.Peste 60.000 de fani din țară și din străinătate au participat la cea de-a doua zi a festivalului Neversea.Show-urile lui Albwho, The Motans, Grasu XXL, Will Sparks, Danny Avila, Vini Vici și Afrojack au putut fi urmărite live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Neversea.Pe celelalte scene au concertat alți peste 30 de artiști, printre care Raresh, Guy Gerber, Lilly Palmer, Culese din Cartier, Sub Focus Dj Set și alții.Sâmbătă seară pe scena principală a festivalului vor urca artista Jessie J, Salvatore Ganacci, KSHMR, Steve Aoki, precum și Manuel Riva și Delia.Festivalul Neversea, cel mai mare organizat pe o plajă din Europa, a început joi și se va termina luni. Peste 200 de artiști dintre cei mai cunoscuți vor urca pe scenele festivalului de pe plaja din Constanța.