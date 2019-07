Ed Sheeran a lansat astăzi un nou album. O melodie primește atenție specială din partea fanilor

Cântărețul britanic Ed Sheeran a lansat vineri albumul intitulat „No. 6 Collaborations Project” care conține 15 colaborări cu diferiți artiști internaționali printre care și Eminem, 50 Cent sau Justin Bieber. Melodia intitulată „Take me back to London” feat Stormzy a stârnit reacții din partea presei care scrie că Ed Sheeran se laudă cu încasările pe care le-a căpătat în urma ultimului său turneu, scrie The Independent „Take me back to London” este piesa care primește cele mai multe aprecieri și din partea fanilor artistului. Totuși, jurnaliștii scriu despre așa-zisa „laudă mascată” a lui Sheeran care spune, la un moment dat, în timpul melodiei următoarele cuvinte: „Pentru că n-am fost acasă la timp, da, eu / Dar asta e vina mea / Am strâns jumătate de milliard pe Divide Tour / Da, nu glumesc, de ce să mint?”De altfel, versurile sunt adevărate. În luna mai, revista Billboard a adus la cunoștință faptul că turneul, care a durat doi ani, a devenit al doilea cel mai profitabil din istorie pentru că a depășit suma de 600 de milioane de dolari.Turneul a ajuns și la noi pe 3 iulie când Ed Sheeran a cântat pe Arena Națională.Lista completă a melodiilor de pe noul album este următoarea:„Beautiful People” feat Khalid„South Of The Border” feat Camila Cabello și Cardi B„Cross Me” feat Chance The Rapper și PnB Rock„Take Me Back To London” feat Stormzy„Best Part Of Me” feat Yebba„I Don’t Care” cu Justin Bieber„Antisocial” cu Travis Scott„Remember The Name” feat Eminem și 50 Cent„Feels” feat Young Thug și J Hus„Put It All On Me” feat Ella Mai„Nothing On You” feat Paulo Londra și Dave„I Don’t Want Your Money” feat H.E.R.„1000 Nights” feat Meek Mill și A Boogie Wit Da Hoodie„Way To Break My Heart” feat Skrillex„Blow” cu Bruno Mars și Chris Stapleton