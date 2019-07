Loredana la Electric Castle 2019: Cea mai mare artistă pop din România m-a făcut să uit de scandalul cu Tommy Cash

Toată lumea vorbește despre Tommy Cash și maneaua pe care a pus-o în timpul set-ului de la Electric Castle. Efortul organizatorilor de a oferi un festival de cea mai bună calitate a fost uitat de toți atunci când rapperul, care-i catalogat greșit ca fiind un DJ de oamenii care comentează „scandalul”, a decis să-și plângă ghinionul pe „Așa sunt zilele mele”. A eclipsat tot festivalul, care a avut destule highlight-uri în primele zile.Eu am uitat complet de imaginile pornografice proiectate de Tommy Cash la un festival unde copiii până la 12 ani au intrare gratuită, gen, adevărata problemă, nu maneaua, atunci când am văzut-o pe Loredana. Prima oară când am auzit că va cânta la Electric Castle, am crezut că o va face în Hangar, miercuri, posibil în colaborare cu Discotecă, un colectiv de organizatori de concerte și DJ care promovează muzica pop românească din trecut.Aveam toate motivele din lume să cred asta. A devenit un fel de tradiție la Electric Castle în ultimii ani, în linie cu tot valul de nostalgie pentru pop-ul optzecist sau nouăzecist. Acum doi ani au cântat la Bonțida Corina Chiriac și Mirabela Dauer. Anul trecut a fost Class. Am crezut că i-a venit rândul Loredanei Groza să o dea pe același film.Apoi am văzut că e programată să cânte la scena principală. Am aflat de la organizatori că va cânta împreună cu o întreagă fanfară în spatele ei, așa cum a făcut-o în trecut cu proiectul Agurida . Îi va invita și pe băieții de la Șatra B.E.N.Z. să cânte cu ea. Nu poți pune producția asta la Hangar. E de văzut la mainstage, chiar și din curiozitate. Exact asta am și făcut.Nu am mai văzut-o pe Loredana într-un concert pentru că nu am o atracție specială pentru muzica ei. Nici nu știu pe cineva care merge acasă și pune o piesă de la Loredana Groza după o zi de muncă. E ceva ce auzi întâmplător pe la radio sau la TV. Asta în cel mai bun caz, pentru că în ultimii ani Loredana a fost cunoscută mai mult pentru apariția ei la Vocea României decât pentru muzica pe care o face. Excepția fiind colaborarea cu Șatra B.E.N.Z., care a ieșit acum aproximativ o lună și tot de atât timp nu mi-o pot scoate din cap. E unul dintre motivele principale pentru care am zis că trebuie să o văd la Electric Castle 2019.În timpul concertului mi-am dat seama că-mi plac mai multe piese de la ea. Show-ul a început cu un număr instrumental de la fanfara de pe scenă. Da, o fanfară, inclusiv instrumentiști de etnie romă, dar „ORGANIZATORII ELECTRIC CASTLE SUNT NIȘTE RASIȘTI PENTRU CĂ MANELELE E VIAȚA MEA”. Lăsând ironia la o parte, asta cu discriminarea e cel mai tâmpit argument legat de toată tevatura cu maneaua lui Minune.În fine, revenim la concert, care după intro-ul suprem, a intrat pe scenă și Loredana Groza. Mamă, cum arăta. Emana o încredere de sine și o charismă incredibilă. A prins publicul din prima și a făcut ce a vrut cu el. E marca unui artist cu decenii de experiență pe scenă în spate. Avea un microfon multicolor, inclusiv stativul. Încălțămintea la fel.Loredana are o istorie lungă de activism pentru drepturile persoanele din comunitatea LGBTQ. Și pe Facebook auzim doar chestii despre DISCRIMINARE LA ELECTRIC CASTLE. Păcat. Anyway, femeia asta a început în forță, cu hit-uri ca „ Te Iubesc ” sau „Extravaganza” și o versiune aparte de la „Ridică-mă la cer”. Fără băieții din B.U.G. Mafia, din păcate, dar beat-ul a fost cântat de fanfară, ceea ce i-a dat un sunet fresh.Apropo de rap, momentul mult-așteptat pentru mine a venit pe la jumătatea concertului. Loredana i-a chemat pe șatrabonți să cânte împreună prima și singura lor colaborare. Sper că nu e și ultima. Șatra B.E.N.Z., în formulă de trio, fără Lu-K Beats, și-a făcut un debut excelent la Electric Castle. E doar o chestiune de timp până vor avea și propriul lor concert în Bonțida. E o trupă de festival, cu multă energie și prezență scenică.Asta spune multe când stai lângă Loredana Groza și nu pari ieșit din peisaj. Pe lângă „Ce ne pasă nouă”, Șatra și Loredana au cântat și un pic din „ Adidașii ”, moment în care Super ED s-a descălțat și a îndemnat publicul să iasă în față și să-și arate adidașii, adică să-i ridice deasupra capului. Câțiva chiar au făcut asta. Eu nu. E greu să-ți ții echilibrul și în două picioare când te lovește oboseala cronică care vine la pachet cu orice festival.Publicul, care acum era din nou cu ambii adidași în picioare, a primit exact ce a vrut atunci când Loredana a cântat „ Bună seara, iubito ”, una dintre cele mai cunoscute piese ale ei, care a ieșit pe piață în 1987. Nu s-a demodat în timp. La fel e și cu piesa aia foarte cunoscută despre o tipă pe nume Cristina cu părul frumos rău. Toți din public au strigat versurile, în special partea aia blană pe care o știi și tu dacă ai fost vreodată în București și se lăsa seara.Cuvântul divă are o conotație negativă, din păcate, în limbajul zilnic. Se folosește atunci când o persoană e hipersensibilă sau fițoasă. De fapt înseamnă o cântăreață care e atât de celebră încât nici măcar cuvântul „vedetă” nu o cinstește în totalitate. Loredana a fost tot timpul asociată cu termenul de divă. Chiar e, dar în adevăratul sens al cuvântului. A dovedit-o din nou la Electric Castle. De fapt, după concertul ăsta cred că ar trebui să-i găsim o altă titulatură. Mi-e că termenul „divă” nu o mai cinstește în întregime.