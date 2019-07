Tot ce trebuie să știi despre festivalul de muzică Untold 2019

;Armin Van Buuren va mixa la Untold 2019 cine știe cât (probabil mult)

Scenele Galaxy și Alchemy vor fi aproape neschimbate și greu de accesat

La cât de mare e Untold-ul, Forest Stage ar putea fi un festival în sine

Nostalgia din Capitală se mută la Cluj

Untold 2019 are loc în perioada 1-4 august, în centrul orașului Cluj-Napoca, în aceleași locații arhicunoscute, gen Cluj Arena, Sala Polivalentă și Parcul Central.Robbie Williams e cea mai mare diferență în rândul headlinerilor de la scena principală de la Untold 2019La scena principală situația e destul de familiară în rândul DJ-ilor care vor mixa. Ai niște Armin Van Burren, David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Fedde Le Grand sau W&W. Pe ăștia i-am mai văzut la Untold deci nu-i panică să-i prinzi.În schimb, treaba se schimbă atunci când vorbim despre artiștii și trupele care vor cânta live, unde-s destui debutanți. Cel mai important dintre ei e Robbie Williams. Cântărețul și zeul entertainment-ului a mai cântat în România prin 2015. Atunci a fost la București, acum e rândul capitalei Transilvaniei să se bucure de sprâncenele lui superbe. Are un fanbase uriaș la noi, deci mulți vor veni la festival doar pentru el. Pe lângă românii care vor veni gârlă la Cluj Arena, sunt șanse mari să atragă și fani din străinătate. Robbie a avut doar două concerte anul ăsta, unul în Las Vegas și celălalt la Hyde Park în Londra. Concertul de la Untold e aproape exclusiv pentru anul ăsta. Apropo de exclusivități:Armin Van Buuren e artistul rezident la Untold. A mixat la fiecare ediție, de multe ori peste program. Ai crede că după atâtea set-uri pe Cluj Arena oamenii s-ar plictisi de el, dar nu e cazul. Atașamentul lui față de festivalul clujean a dat naștere și la niște zvonuri conform cărora artistul olandez ar fi investit bani în Untold, de parcă fix asta contează.Oricum, e clar că există o relație specială între organizatori și Armin. Era greu de imaginat o ediție aniversară fără el la pupitru. Cel mai probabil pregătește și ceva mix out-of-this-world. Trebuie să facă asta. Nu doar pentru că e la ediția cu numărul cinci, ci și pentru că anul trecut a mixat timp de șapte ore.Ca să înțelegi ce înseamnă asta, gândește-te că în medie, la un festival, un set durează cam o oră și 45 de minute sau două. Va reuși să se autodepășească? Cum? E programat să pună în seara de vineri spre sâmbătă dar cred că poți să mergi la el și sâmbătă pe la prânz. Sunt șanse să-l găsești tot acolo cu lacrimi în ochi de la reacțiile publicului și durere de spate.Nu trebuie să stai șapte ore în același loc:După scena principală, a doua și a treia scenă ca dimensiune din cadrul festivalului e Galaxy, din Sala Polivalentă, și Alchemy, care-i fix în fața sălii. Astea sunt dedicate mai mult muzicii electronice de nișă. Adică mult techno, electro, tech house, drum and bass sau dubstep.La Alchemy se pune accent și pe hip-hop, dar o să vorbim despre asta imediat. Ideea e că sunt aproape la fel de importante ca mainstage-ul. Și mai sunt niște asemănări care nu țin de dimensiunea lor.În primul rând, line-up-ul nu e foarte diferit de anii anteriori. Asta nu deranjează la Galaxy, unde nu m-aș supăra să-l văd pe Solomun Jamie Jones sau Seth Troxler , la fiecare ediție. Dar pe segmentul de drum and bass și dubstep la Alchemy e lipsă de imaginație.Mai mult, o chestie pe care o au în comun astea două scene cu aia de pe Cluj Arena e că sunt aproape tot timpul pline. Deci mare atenție cum îți planifici programul concertelor. Foarte posibil să nu dai de un loc liber în toată Sala Polivalentă sau în afara ei. Și, când îți faci programul de concerte, să bagi și niște hip-hop că ai de unde:Untold chiar promovează hip-hop-ul de calitate, old and newPoți să spui ce vrei despre Untold și artiștii care nu se schimbă niciodată, un argument care stă în picioare, dar nu poți să spui că ăstora nu le pasă de rap și hip-hop. Anul ăsta o să dai de un mix de old-school și new school la scena principală și Alchemy. Stormzy , unul dintre cei mai importanți artiști din scena grime britanică va cânta vineri înainte de Busta Rhymes, un rapper foarte cunoscut publicului din România, care cu toate că nu mai e pe val de ceva vreme, merge pe nostalgie.La scena Alchemy accentul cade pe rap-ul autohton. Tot în combinație de nou și experimentat. Ai artiști români care-s super pe val în prezent, ca Șatra B.E.N.Z., Nane sau Spike, alături de Paraziții, Subcarpați și Deliric, care vine împreună cu proiectul lui cu Silent Strike.Chiar și la o privire superficială peste lista asta de artiști o să vezi că nu există un alt festival din România care să promoveze atâtea stiluri diferite de rap ca Untold. Mai ales la dimensiunea asta, când există și un inception de festivaluri:Sper că te-ai prins până acum că nu e de stat doar pe Cluj Arena. Și dacă-l pierzi pe Armin, sută-n mie o să vină la anul. OK, poate nu pe Armin, pe el îl prinzi și fără să vrei la cât o să bage, dar nu-i tragedie dacă nu mergi la Martin Garrix sau David Guetta.În timpul ăsta poți da o tură la Forest, una dintre cele mai interesante scene din cadrul festivalului, dacă ești pe filmul muzicii underground. Forest Stage e pentru ăia care vor să asculte muzică românească super fresh.Mă refer la Zimbru, Satellites, Karpov Not Kasparov sau Alexandrina. În fiecare zi, capul de afiș al scenei o să fie un artist străin: Morcheeba, Akua Naru și Sevdaliza. Excepția e în ultima zi de festival, când Forest Stage se va transforma într-un showcase de muzică reggae.Cu line-up-ul ăsta, Forest Stage ar putea fi un mini-festival din afara Iașiului sau Timișoarei. Aici e de mers cel puțin de două ori pe zi. Și mai e o scenă dubioasă ascunsă printre nume mari:Scena Nostalgia de la Untold e total aparte. În primul rând pentru că lipsesc artiștii. Sunt niște menționări pe site-ul oficial că vor fi niște artiști surpriză, dar informațiile se termină aici.Evenimentele de la scena Nostalgia sunt notate ca seri tematice, nu concert. Și toate sună super dubios și ambiguu: „Mania Nostalgia”, „Fantasia Nostalgia”, „Feeria Nostalgia”, „Terapia Nostalgia” și „Boogie Woogie”. Mamă, misterul mă răscolește împreună cu amintirile.Anyway, trebuie să dai o tură la Nostalgia, chiar și cu line-up-ul enigmatic. Pentru că va fi o scenă creată împreună cu seria de evenimente Nostalgia, realizată de clubul Interbelic din București.Și dacă ai fost vreodată la un party Nostalgia, unde ai toate obiectele nostalgice posibile din anii 90, gen carnete de cec-uri, șotron și pufarini, știi că e un trip de care nu te poți sătura dacă ai copilărit în deceniul ăla.Nici muzica nu mai e un mister. Vor fi toate șlagărele posibile din anii 90. Nu știu nimic despre acei „special guests”, dar eu sper să vină formația recent reunită Andre să cânte o versiune nouă de la „Lasă-mă papa la mare”, unde cuvântul mare e înlocuit cu Untold 2019.