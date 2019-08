Ce trebuie să știi despre concertul Metallica de pe Arena Națională

Membrii Metallica și setlist-ul de diseară

Metallica a mai cântat în România în 1999, 2008 și 2010. Gurile rele spun că legendara trupă nu ar mai fi vrut să concerteze în țara noastră după ce în 1999, pe „Lia Manoliu”, solistul James Hetfield ar fi primit o sticlă de plastic în cap. Atunci, în deschidere au cântat alte două trupe celebre, Antract și Monster Magnet.Nouă ani mai târziu, în 2008, Metallica revenea pe Stadionul Cotroceni, iar în 2010 concerta la Romexpo în cadrul „Sonisphere”. Americanii au dovedit că nu s-au supărat pe români după incidentul din 1999, fiind chiar încântați de publicul de la noi.Avem și un F an club Metallica , iar piesele trupei sunt ascultate de sute de mii de români.Astăzi, Metallica va concerta în cadrul turneului „Hardwired…To Self-Destruct”, album pe care fanii l-au și primit pe mail, în format digital, în momentul în care au achiziționat biletele.În prezent, trupa activează în formula următoare: James Hetfield (voce, chitară ritmică), Lars Ulrich (baterie), Kirk Hammett (chitară principală) și Robert Trujillo (chitară bass). De-a lungul timpului, au mai trecut prin trupă diverși muzicieni, printre care unii celebri, ca Dave Mustaine (chitară bass, dat afară din cauza problemelor cu alcoolul), sau Cliff Burton (chitară bass, care a murit în 1986 la doar 24 de ani, în urma unui accident rutier).Setlist-ul din seara asta ar putea debuta cu „Hardwired”, ca apoi să avem parte de piese celebre ca The Memory Remains/Disposable Heroes, Ride the Lightning/Disposable Heroes, The God That Failed/The Thing That Should Not Be, The Unforgiven, Here Comes Revenge/Now That We`re Dead, Moth Into Flame, Sad But True, Fade To Black/No Leaf Clover/Welcome Home (Sanitarium)/Halo on Fire/St. Anger, One, Master of Puppets, For Whom The Bell Tolls, Creeping Death, Seek & Destroy, Lords of Summer/Spit Out the Bone, Nothing Else Matters și Enter Sandman.Metallica este una dintre cele mai cunoscute trupe de heavy metal la nivel mondial. Formația, care a debutat în 1981, a cunoscut imediat gustul succesului, piesele de heavy combinate cu thrash metal fiind fredonate de zeci de mii de fani pe cele mai mari stadioane ale lumii, primul succes cu adevărat notabil fiind chiar și primul album înregistrat, celebrul „Kill`Em All”, care s-a vândut imediat după lansare în peste 65 de mii de exemplare.De notat este faptul că trupa nu a beneficiat de publicitate la radio sau pe alte canale pentru lansarea albumului, care inițial trebuia să poarte numele „Metal Up Your Ass”. A urmat un turneu trans-american de promovare care s-a finalizat cu un număr impresionant de 53 de concerte.Recunoscută la nivel mondial pentru muzica atipică și dinamică, dar și pentru versurile inteligente, americanii au cucerit numeroase premii de-a lungul timpului, printre care șapte Grammy Awards:1989: Best Metal Performance - "One"1991: Best Metal Performance - "Stone Cold Crazy"1992: Best Metal Performance With Vocal - Metallica1999: Best Metal Performance - "Better than You"2000: Best Hard Rock Performance - "Whiskey in the Jar"2001: Best Rock Instrumental Performance - "The Call of Ktulu"2004: Best Metal Performance - "St. Anger" șiKerrang! Awards pentru „Best Band On The Planet” în 2003 și 2004.Totodată americanii, dar mai ales James Hetfield (solist și chitară ritmică), au apărut de-a lungul timpului în mai multe filme sau seriale, de la documentare despre trupa legendară și până la invitații în show-uri live sau apariții episodice în seriale celebre ca „Billions”, care încă rulează pe HBO.Numele celebrei trupe a apărut în urma unei sesiuni de brainstorming dintre Lars Ulrich (baterie) și bunul său prieten Ron Quintana. Ei au venit cu două propuneri: MetalMania și Metallica, iar varianta câștigătoare o știm cu toții.MetalMania ar fi sunat prea comercial, avea să declare peste câțiva ani Lars Ulrich.Cel mai slab cotat album este „Garage, Inc”., care le-a luat americanilor doar șase zile de înregistrări, cu tot mix-ul de rigoare înainte de lansare. Probabil de asta a și ieșit un album simplist și mediocru.La polul opus, însă, se află celebrul „Master Of Puppets”, din 1986. A fost și momentul în care formația a primit primul disc de aur, iar trupa avea să vândă peste jumătate de milion de copii ale albumului.Succesul albumului le-a adus o invitație din partea celebrului Ozzy Osbourne, cu care au reușit un turneu de vis. De asemenea, ultimul în care Metallica avea să mai cânte vreodată în deschiderea vreunui concert. Acela a fost momentul în care Metallica a devenit un colos în industria muzicii.Din ce am văzut până acum, Metallica s-ar putea să ne surprindă foarte plăcut în această seară: în prezentul turneu, au cântat câte o parte dintr-o piesă rock celebră a unui artist din fiecare țară. Sunt curios dacă americanii își vor respecta decizia asta și la București, iar dacă da, care va fi artistul și piesa aleasă. În deschidere îi vom avea pe Ghost și Bokassa, care vor intra pe rând, pe scenă, începând cu 17:45. Americanii sunt așteptați în jurul orei 20:15. Rock on!