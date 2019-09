Serie Hotnews. De ce copiii din România vor să fie vloggeri și visează să ajungă „milionarii” internetului

Ce înseamnă vloggeri de succes din România?

Cum se fac banii pe YouTube

În 2016, Digi24 a reușit să supere o parte din internet cu o emisiune despre vloggeri români. Titlul era puternic: „Nimicurile” care seduc puștii pe internet. Printre acele „nimicuri” se număra și un video al lui Ilie Bivol din Republica Moldova care a lins un cactus ca provocare și pentru faimă.Ce-a făcut Digi24 atunci a stârnit ceva reacții în această comunitate. Între timp, între televiziune și comunitatea vloggerilor, lucrurile s-au mai liniștit. În 2019, au fost însă câteva momente notabile în lumea vloggingului. Felix Kjellberg, cunoscut online drept „PewDiePie”, a ajuns la 100 de milioane de abonați , fiind primul care a reușit asta la nivel individual, fără să fie vreo companie sau un canal comun.Înainte de asta, canalul LooLoo Kids a fost primul din România care să obțină „butonul de diamant” , adică a trecut de 10 milioane de abonați (peste 18,5 milioane în prezent). Acesta e un canal dedicat integral copiilor și popular dincolo de granițele țării, pentru că e în engleză. Al treilea moment notabil a pornit de la un sondaj Conform acestuia, în Statele Unite ale Americii, 29% dintre copii vor să fie vloggeri, vedete pe YouTube. În Marea Britanie, 30% dintre aceștia vor același lucru. În China, 56% dintre copiii intervievați visează să devină astronauți.Ciudat, dar meseria de profesor a ieșit pe locul doi în toate cele trei țări. În fine, ideea e că vesticii vor să fie în fața camerei, să fie populari și, eventual, să câștige bani din asta. Orice ai crede despre lumea vloggingului și dorințele copiilor, cert e că internetul a devenit o uzină: își generează subiectele si vedetele și acestea devin populare în toate celelalte medii.Un exemplu e din 2017: căutarea „cum se face slime” a fost în top pe Google . Și canalul Izabeloi a fost cel care a tras cel mai mult de ea, cu clipuri pe YouTube.Acum că știi toate aceste lucruri, e timpul să vezi care-s cei mai tari din România și ce conținut livrează.Există un top 10 cei mai mari și mai tari. Am zis vloggeri, dar în unele cazuri e mai bine să spun „canale”, că poate fi conținut comun făcut de mai mulți oameni. Cele mai multe canale sunt pe gaming, pentru că jocurile video, în esență, nu au nicio limbă și nici prea multă particularitate culturală. Dacă ceva are un oarecare succes la nivel global, cel mai probabil vei avea și tu succes (moderat sau mare), dacă faci ceva conținut conex.În top 10 canale mari, se remarcă Selly, de care probabil ai auzit, Noaptea Târziu, Tequila, că a fost în primul val, și Mikey Hash, că a fost printre primii care au încercat ceva în lumea asta a YouTube. I-am luat pe rând. IULITM are un canal cu circa 3,27 milioane de abonați. Are o mulțime de clipuri pentru jocuri mai mult sau mai puțin cunoscute și particularitatea e că face ceea ce în industria asta se numește walkthrough. Pe scurt: te uiți la el cum se joacă diverse capitole din jocurile pe care le abordează. Numărul de afișări nu e mare (raportat la abonați), dar produce multe videouri și per total stă bine. Din iunie 2013 până acum, a ajuns la aproape Izabeloi are o strategie diferită. Ea face slime (adică modelează o pastă sub diferite forme) și pe canalul în română are 2,53 milioane de abonați. Dar mai are canalul Izabela Stress în engleză cu peste 7,52 milioane abonați și Satisfy Channel tot în engleză, unde a adunat 2,6 milioane de abonați. Are atât de mult conținut video despre slime, încât biblioteca din Alexandria ar putea părea nimic.Pentru majoritatea oamenilor, pare aproape imposibil că poți trage atât de un subiect, dar ea a reușit. Din februarie 2016, când e făcut primul canal, și până acum a strâns pe toate trei peste Selly , pe numele real Andrei Șelaru, are circa 2,29 milioane de abonați. S-a remarcat pe YouTube cu reacții la diverse fenomene, cum ar fi emisiunea Digi24 despre vloggeri sau incendiul din Colectiv, apoi a mutat strategia spre business ceva mai aplicat. A contribuit la crearea trupei 5GANG (cu canal propriu de YouTube, dar succes moderat, așa că videourile sunt încărcate tot pe canalul lui Selly), are contracte cu diverse branduri via Global Records și vinde diverse obiecte personalizate cu elemente 5GANG.Canalul a apărut în 2011 și a ajuns la circa MaxINFINITE e tot pe gaming, dar, spre deosebire de primul canal, cel care îl întreține și vorbește pe măsură ce înaintează în diverse capitole din joc. Are 2,23 milioane de abonați, a apărut în 2014 și până acum a ajuns la peste iRaphahell are peste 2,01 milioane de abonați și, probabil, i-a albit pe mulți părinți ai căror copii îi urmăresc canalul de YouTube. Tot pe gaming și el, dar cu o doză mai mare de umor decât ceilalți doi. „GTA 5 DAR SUNT BEBELUS !” cam rezumă abordarea lui și, eventual, succesul. Și per video are mai mult succes decât ceilalți.Ca să înțelegi și de ce gamingul are atât de multe canale românești, ei bine, acolo s-a remarcat PewDiePie de care ziceam mai sus. Canalul acesta există din 2013 și până acum a ajuns la peste Andrei Terbea joacă poate în cea mai solitară ligă, cu ai săi 1,92 milioane de abonați. Tipul care întreține canalul e un designer și animator, iar tot conținutul e pe bază de animație. Ziceam că-i solitar, pentru că e un volum enorm de muncă să faci clipuri ca el, în timp ce alții doar se filmează sau filmează ecranul. Face însă și clipuri cu mix: animație, voice over și videouri care sunt relevante pe subiect. Canalul a apărut în 2013 și până acum a ajuns la circa Noaptea Târziu e un nume de care ai toate șansele să te mai lovești. Are peste 1,71 milioane de abonați și cei care îl întrețin s-au remarcat prin niște parodii muzicale. Acum au mai diversificat conținutul, dar tot melodiile sunt cele care rup la trafic. Nu publică prea mult conținut pe lună, dar până acum succesul arată așa: pesteîncepând cu 2014. Tequila , rebranduită în Bianca Adam (numele ei real), e un nume mai vechi al YouTube. Acum e undeva la 1,59 milioane de abonați. S-a remarcat prin evenimente în mall, provocări, păreri pentru tineri și reacții la diverse alte clipuri. Nu are o direcție clară, e în zona de entertainment. E însă din 2012 pe YouTube și până acum a ajuns la peste Vlad Munteanu are circa 1,48 milioane de abonați și conținutul pe care îl livrează e undeva la granița dintre umor, subiecte virale (cum ar fi lansarea unui nou iPhone), provocări și diverse mystery boxes pe care le deschide. Per video face câteva sute de mii de afișări și, per total, a ajuns la pestepână acum. Mihai-Alexandru Hash , cunoscut în online drept Mikey Hash, e unul dintre veteranii conceptului de vlog în România. Acum are pe canalul lui circa 1,45 milioane de abonați. S-a remarcat cu un interviu cu Dacian Cioloș pe când acesta din urmă își încheia mandatul de premier. Nu știu cât l-a ajutat pe Cioloș, faptul că videoul acela a ajuns la aproape 123 de mii de afișari. Se încadrează în media pe care Mikey o are pe canalul său, dar nimic ieșit din comun.Altfel, a mai avut diverse concepte de emisiuni pentru canal, provocări și parteneriate pentru diverse experimente cu telefoanele mobile (dus telefonul în stratosferă, de exemplu). E pe YouTube din 2011 și are pesteCe am arătat mai sus e, probabil, 1% din ce înseamnă YouTube pe România. Am luat totul pe bază de abonați, dar nu arată nicidecum imaginea de ansamblu. De exemplu, abi talent a reușit, cumva, să enerveze o grămadă de oameni cu muzica lui. E pe la 511 mii de abonați și aproapeper total. În doar un an.Mai e în zona asta și Dorian Popa , care a tras cât a putut pe internet de imaginea din presa tabloidă. Trage și de contul de Facebook ca să-și consolideze o imagine de Dan Bilzerian est-european și, probabil, mai sărac. Și Popa s-a dus către muzică, acolo unde trag mai toți vloggeri. În doi ani și un pic, canalul lui are circa 1,38 milioane de abonați și aproapeDacă măsori faima în abonați, e simplu: ai un top 10 sau top 100. Dacă o măsori în afișări, se schimbă radical lucrurile. Apoi, dacă o măsori în bani, nici nu știi pe cine să pui înaintea altcuiva. Asta pentru că sunt vreo trei direcții mari de făcut bani: reclame pe YouTube, unde bătaia e și nu e așa importantă, produsele personalizate cu brandul tău pe care le vinzi (merchandise) și parteneriate cu branduri mai mici sau mai mari.Dacă te bazezi pe reclamele din România pe YouTube, câștigul e extrem de mic din cauză că YouTube „facturează” diferit în funcție de regiune. Cumva de înțeles, că puterea de cumpărare a unui telespectator din Statele Unite ale Americii nu e aceeași cu a unuia din România. Totodată, nu-s aceleași branduri care-și fac reclamă și la același nivel.Îți pot asigura însă un trai decent?Cu siguranță, dar tocmai de aceea foarte mulți creatori de conținut trag tare să însemne ceva dincolo de platformă. Iar tricourile, șepcile, cănile și alte produse sunt primul pas. La nivel de conținut, din fericire, în ultimii ani s-au structurat câteva direcții: conținut de prosteală, acele „nimicuri” de care zicea și Digi24 în 2016, educativ, acolo unde poți lua exemplul românilor de la LooLoo Kids, sau muzică. Și pe muzică e bătaie mare, iar discuția imensă. Cine mai stabilește cine e cântăreț și cine nu?5GANG, de exemplu, a făcut concert ca oricare altă trupă la Arenele Romane. Și acolo-s bani, că nu cântă gratis.Cu toate detaliile astea la dispoziție, e ușor să înțelegi de ce copiii vor să fie vloggeri. Unii vor să fie pe gaming, să aibă succes fără chip sau voce, pe când alții visează să fie ca Dorian Popa: femei, mașini puternice, viață de lux.Și aici se arată a doua față a visului: depresie, anxietate și nevoia de-a fi mereu ca pe YouTube (dar despre asta, într-un episod ulterior). Dincolo de succes, psihicul uman nu se poate adapta la fel de ușor și nu poate fi liniștit cu succes. Dar până când ne vom pune ca societate problemele astea, există și un joc dedicat vieții de YouTuber . Și sigur că a avut parte de-o mulțime de review-uri de la YouTuberi de succes.Va urma.În fiecare săptămână, Hotnews.ro va publica un articol despre lumea vloggerilor din România.