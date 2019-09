VIDEO Pink Floyd a lansat o nouă versiune inedită a piesei ”High Hopes”

Potrivit muzicienilor este vorba despre o versiune inițială a melodiei care a închis albumul ”Division Bell”. Varianta publicată online vineri este concentrată în principal asupra partiturii vocale susținute de David Gilmour.Versurile sunt ușor schimbate iar intervenția la chitară solo are o abordare diferită față de varianta consacrată. Pachetul ”The Later Years” va conține 16 discuri al căror conținut este concentrat asupra activității trupei după perioada Roger Waters.Nu mai puțin de 13 ore de materiale audio și video inedite sunt promise fanilor începând cu data de 29 noiembrie, inclusiv imagini din concertele susținute de trupă la Veneția, în 1989, și la Knebworth, în 1990, potrivit Mediafax.Înfiinţat în 1965, de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright şi Syd Barrett, grupul Pink Floyd a lansat 14 albume de studio şi s-a destrămat în 1996.Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii 1960 şi 1970, şi a lansat o serie de materiale discografice intrate în legendă, precum "Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here"(1975), "Animals"(1977) şi "The Wall" (1979).Relaţiile dintre membrii fondatori ai grupului au devenit tensionate în ultimele decenii, însă aceştia au acceptat să se reîntâlnească şi să cânte din nou împreună pentru concertul uriaş susţinut în Hyde Park din Londra în 2005, intitulat "Live 8". Richard Wright, clăparul trupei, a murit în 2008, la vârsta de 65 de ani.Numele formaţiei a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame din SUA în 1996 şi în Music Hall of Fame din Marea Britanie în 2005.Trupa a vândut peste 250 de milioane de albume în lumea întreagă. Printre premiile obţinute de Pink Floyd se numără un Grammy pentru albumul "The Wall", în 1980, un BAFTA pentru piesa "Another Brick in the Wall (Part 2)" din filmul "The Wall", în 1982, şi un alt Grammy pentru "Marooned" în 1995.În 2008, regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a acordat formaţiei Pink Floyd premiul Polar Music pentru contribuţia la dezvoltarea muzicii moderne.Celebrul album "The Wall" al grupului britanic, având la bază personajul Pink, inspirat din viaţa şi experienţele lui Roger Waters, tratează teme complexe, precum izolarea şi alienarea, fiind puternic influenţat de filosofia pacifistă.