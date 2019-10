Nostalgie. 10 albume românești care au împlinit 20 de ani și se ascultă și azi

Muzica anilor 90, mai proastă sau mai bună, este din nou la putere. Am explicat în acest articol care sunt motivele pentru care tinerii din ziua de azi ascultă Asia, Akcent, Activ, Andre, Animal X și alte trupe în mare vogă la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000.Dar dacă tot m-am apucat să investighez problema am ajuns la anul 1999, foarte important pentru muzica românească. Atunci au debutat artiști care în timp au ajuns vedete, gen A.S.I.A. sau Animal X, unele trupe au spus „pa și la revedere”, R.I.P. Genius, trendurile care au apărut la finalul deceniului 90 au continuat și în anii următori, adică manele-pop la greu, și la radio și Atomic TV se auzeau o droaie de piese copy-paste din cultura occidentală. OK, ultima parte se practică și în prezent, dar în rest erau total alte vremuri.Când am aflat că Vița de Vie va pleca într-un turneu aniversar prin țară, la 20 de ani de la lansarea albumului „Fenomental” , m-a lovit nostalgia. Și am început să mă simt bătrân. Eram un copil pe atunci, prin 1999, care-și cumpăra casete de la piață și stătea ore întregi în fața ecranului la televiziunile de specialitate. Au trecut anii și cu ei și amintirile mele despre muzica de atunci.Cam așa arată „crema” muzicii românești de acum douăzeci de ani:Al treilea album al băieților de cartier din Sălăjan e probabil cel mai important din cariera lor. Aici găsim piese care i-au băgat în „heavy rotation” pe Atomic TV: „Vorbe” și „Probleme de familie”. Astea-s și cele mai cunoscute de la ei, dar merită să-l și în prezent. O să dai peste niște bucăți uitate-n timp. Spre exemplu, pe piesa care dă numele materialului apare și Dan Armeanca, părintele manelelor. Aia nu a intrat pe Atomic TV.Merită menționat primul album al Andreelor, chiar dacă nu are un hit uriaș. E mai mult pentru colecționari și pentru ăia care au atâta nostalgie în ei că dau pe afară. Să asculte albumul ăsta și să mai zică că era mai faină muzica pe atunci. Zero calitate aici, dar toți au uitat de albumul ăsta când, la câteva luni de la lansare, a ieșit și hit-ul „Noapte de vis”. Piesa aia a înlocuit colindele cu fantezii despre un Moș tânăr. A apărut pe un maxi-single, adică un fel de EP. Apropo de asta:Pe „Mileniul III” găsim două dintre cele mai faimoase piese de la cel mai mare boyband din istoria României. „Amintirile” e vedeta, dar aici e și „Te Plac”, altă favorită a publicului. Ambele rup la fel de mult și-n prezent. Știu asta pentru că am fost recent la un concert 3 Sud Est unde băieți le-au cântat acompaniați de instrumentiști. Sună mult mai fresh decât cu negativul în spate, cum se făcea pe la concerte acum douăzeci de ani. Și dacă tot vorbim despre cea mai mare trupă boyband din istoria României, în 1999 a ieșit și „Millenium” de la Backstreet Boys. Asta s-a întâmplat prin luna mai. „Mileniul III” a ieșit în decembrie. Coincidență?Ce ciudat apare denumirea piesei „Vino la mine” în tracklist. Oficial e „Vino la mine (Full Final Version)”, care sună de parcă e fișierul inginerului de sunet după ce l-a șlefuit de 34 de ori. Au uitat să-l redenumească și așa a mers la printat. Anyway, fiind primul album N&D în combinația asta, restul pieselor sunt cel puțin dubioase. Nu și-au găsit încă filmul. Doar așa îmi explic combinația de titluri pop, gen „Nu te voi uita”, „Revino” sau „În visul meu”, lângă afirmații sugestive ca „Ești sexi” sau „Înghețată pe băț”. Dar preferatul meu rămâne: „Aș bea o bere”.Albumul se numește „Femei”, dar membrii trupei au folosit singularul pentru piesa care le-a adus faima. „Femeia” e cântată de LA, dar e scrisă de Costi Ioniță, care pe atunci era în Valahia cu Trăistariu și încă un tip. Da, ăla cu un nume mai obscur decât toate întrebările finale de la „Vrei să fii milionar?”, o emisiune care a debutat în aceeași perioadă. În fine, probabil nu a reușit să-și convingă colegii de potențialul succes al acestei combinații de pop și manele. Nu-i de mirare, cu toții știm că Trăistariu a ținut niște standarde ridicate pe tot parcursul carierei lui muzicale. Dar viziunea lui Costi a prins la public și restul e istorie.Class a adus eurodance-ul în România. Fie că vorbim despre sunet, imagine sau identitatea artistică. Ce titluri avem aici: „Kill The Brain”, „La Max”, „Simți energia”, „Tornado”. Piesele astea au fost făcute să fie ascultate de oameni care se exprimă prin fluierat pe acoperișul unui autobuz în mișcare. Class a cântat la Electric Castle acum doi ani. De atunci sunt prezenți și în circuitul concertelor retro de la noi. Au revenit pe scenă, deci dă-i un play că poate-i mai prinzi prin țară. Și să nu-ți uiți fluierul acasă.Albumul ăsta nu a sunat niciodată bine. Nici acum douăzeci de ani, nici în prezent și așa o să fie și în 2039. Piesa „Asta-i viața” e un cover fără jenă de la Queen – „We Will Rock You”. Acum știu de ce-i vedem pe băieți activi și-n prezent. Trebuie să le plătească englezilor despăgubiri pentru furt intelectual. Tot pe „Risk Maxim 2” e și „Profa de germană”, care e printre cele mai slabe piese din istoria rock-ului românesc. Oricum e foarte greu să găsești un album OK de la Voltaj, dar aici parcă s-au întrecut în mediocritate.De pe acest album, „Vine poliția” a fost piesa care a dat naștere unei alianțe forță-forță: rap și manele. Au făcut echipă bună astea două genuri muzicale de-a lungul timpului. Vorbesc despre probleme asemănătoare și există un respect reciproc între artiștii din ambele emisfere artistice. A fost și un gateway pentru publicul din lumea hip-hop-ului să găsească artiști de manele și invers. Verdikt a unit două lumi.Pentru multe trupe din lista asta, 1999 a fost anul în care s-au lansat sau au început să aibă succes. În schimb, pentru Genius a însemnat finalul carierei. Adevărul e că trupa care a scos piesa „Ciocolata” trebuia să moară înainte de trecerea în noul deceniu. Au fost prea 90s. Pur și simplu nu era firesc să mai continue. Așa că și-au luat rămas bun de la scena locală cu „Macho Man”. Mă rog, au mai scos un album în 2000, dar ăla nu contează pentru că și-au schimbat componența și fără Oana-Cezar-Ovidiu nu există Genius.Au trecut 20 de ani de la „Veriga Lipsă” și toate materialele de rap autohton care au ieșit de atunci încolo nu se pot compara cu ăsta. Nimic nu sună la fel ca primul și singurul album de la Methadon 3000. E plin de beat-uri experimentale și versuri aproape codificate, e și o piesă în țigănește, care puse împreună îți dă o senzație că asculți ceva dintr-un viitor foarte îndepărtat și întunecat, nicidecum din trecut. Ăsta e un album pentru 2999.