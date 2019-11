Jacques Revaux, omul care a compus melodia "Comme d'habitude", devenită celebră acum 50 de ani în versiunea "My Way": Nu am nici măcar o poză cu Frank Sinatra

Mulți artiști au reinterpretat melodia, de la Elvis Presley la Robbie Williams. Versiunea sa preferată? "Nina Simone, este cea mai frumoasă +re-creație+".









Prima versiunea se numea "For Me", povestește Jacques Revaux, 79 de ani, într-un local parizian. Ea data din 1967, iar compozitorul de 27 de ani, deși prolific, era necunoscut marelui public. La un dineu, Hugues Aufray i-a spus: "drace, e bună, dar nu e pentru mine".Și alții refuză: Petula Clark, Dalida și ... Claude François. În vacanță, Revaux se întâlnește cu "Cloclo" pe Croisette, la Cannes. "Mâncam împreună, îmi spune +faci tot timpul chestiile tale pentru toată lumea dar nu pentru mine+. Un avion trece pe cer cu publicitatea +Plante un arbre+, cântec pe care l-am scris pentru Richard Anthony..."Revaux evocă "For Me", "Cloclo" asigură că echipa sa l-a respins, nu el.Înregistrare în studio. Revaux primește un telefon de la editorul său: "Claude vrea să fie pe toate titlurile, nu e aici, te-ar deranja să fie trecut lângă tine la muzică?". "I-am spus +da+.""Compozitor: Claude François, Jacques Revaux. Autor: Gilles Thibaut (versuri)", scrie în repertoriul operelor, la Societatea franceză a autorilor, compozitorilor și editorilor de muzică Sacem."Nu regret, singurul meu regret este că am dispărut (pentru marele public) de la semnături, Claude - odihnească-se în pace - ca toate vedetele a spus +eu am făcut+", adaugă el. Chiar dacă recunoaște că siropoasa versiune originală a fost "înăsprită” de "Cloclo", care "cânta formidabil".La sfârșitul anului 1967, Paul Anka este la Paris și îl vede pe Claude François la televizor. Cumpără drepturi de autor, rescrie melodia - versurile franceze vorbesc de un cuplu care se dezintegrează, versiune americană despre crepusculul vieții - și o propune producătorului lui Sinatra."Sinatra o înregistrează (la sfârșitul lui 1968), legenda spune că într-o singură ședință", povestește Revaux.Melodia, lansată în 1969, devine un hit imediat. "Dacă ar fi fost o simplă traducere a +Comme d'habitude+, acestă melodie nu ar fi avut nici 1% din cariera sa, mulțumesc domnule Paul Anka".Sinatra făcea parte dintre acele staruri care "au lumea la picioarele lor, nu te apropii de ele". Singura dată când Revaux a fost aproape de el a fost p ceremonie de acordare de "medalii la Primăria Parisului: vă spun, deși nu am dovezi, nu am nici măcar o fotografie cu Sinatra (râde)".Ce crede despre versiunea lui Sid Vicious, faimosul basist de la Sex Pistols? "Nu e același cântec (râde), dar l-a adaptat la personalitatea sa, în condițiile în care mulți l-au preluat cu același tempo".