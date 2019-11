webPR: Un Maestro la Jazz Nouveau pe 25 noiembrie

Născut în 1987 în Israel, Shai Maestro este unul dintre cei mai promițători pianiști ai momentului. După patru albume împreună cu contrabasistul Avishai Cohen și bateristul Mark Guiliana, Maestro își urmează visul unei cariere pe cont propriu.În 2010 pune bazele Trio-ului Shai Maestro Trio, grup ce devine tot mai iubit de comunitatea iubitorilor de jazz, și nu numai.Prezent la toate festivalurile importante, Shai Maestro Trio și-a câștigat notorietatea prin versatilitatea, armonia și forța care îi însoțesc toate prestațiile live.Cu o medie de 80 de concerte pe an, Trio-ul a cântat pe marile scene ale lumii alături de Chick Corea, Tigran Hamasyan, Esperanza Spalding sau Diana Krall.Cu fiecare disc editat, Shai Maestro devine tot mai sigur pe el, muzica sa fiind tot mai matură.2018 a fost un an important pentru instrumentist, acesta semnând cu importanta Casă de Discuri ECM, discul The Dream Thief scos anul trecut fiind produs de însusi boss-ul ECM, Manfred Eicher.Pe 25 noiembrie, Shai Maestro-pian, Ofri Nehemya-tobe și Jorge Roeder-contrabas concertează în premieră în București la Jazz Nouveau în Control Club.Accesul publicului se face de la ora 19’30.Biletele costă 50 de lei și se pot cumpăra online pe www.iabilet.ro și pe www.eventbook.ro pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.