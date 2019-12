Concertele din decembrie la care ar trebui să mergi dacă te-ai săturat de muzica de Crăciun

Turneul național al trupei Cardinal (18-27 decembrie)

A trecut deja entuziasmul pentru sărbătorile de Crăciun și suntem abia la mijlocul lunii decembrie. A fost frumos câteva zile. Ne-am bucurat de beculețe, pomii artificiali, ghirlande, reduceri, Home Alone la televizor și alte oferte. Ne-am simțit ca-n copilărie. Dar deja e prea mult.Poate pentru că suntem bombardați în fiecare zi cu mesaje care ne fac să ne simțim ca-n vacanță, dar suntem adulți și mai e destul până atunci. Sau poate pentru că fiecare oraș din România are un târg de Crăciun care durează o lună întreagă dar poți să-l traversezi în câteva ore. Ah, și cozile. Orice fărâmă de entuziasm se stinge când stai 45 de minute la coadă pentru niște ciocolată de casă de cinci pe patru.Dar motivul principal pentru care ni s-a luat de Crăciun e din cauza muzicii. Peste tot auzi colinde sau muzică pop cu versuri despre X-Mas sau Santa Claus.În esență, genul ăsta nu-i rău. Cu toții putem aprecia o piesă faină de Crăciun.Dar când le auzi non-stop, săptămâni întregi, îți vine să dai skip peste nașterea Domnului. Pentru că toată lehamitea asta se trage de la muzică, mai ai o singură șansă să-ți recapeți spiritul Crăciunului. Să o ignori. Și cel mai bun mod prin care poți să faci asta e să mergi la concerte care nu au legătură cu Crăciunul. Există așa ceva chiar și în decembrie. Și dacă nu știi încotro s-o iei, ți-am făcut o selecție care-ți oferă o alternativă la muzica sărbătorilor de iarnă:Băieții de la Cardinal, cea mai bună trupă tânără de rock din România, e pe drumuri în luna decembrie. Vor încheia anul cu un turneu prin toată țara. Acum e șansa să-i vezi în concert pe tinerii care au rupt totul la Electric Castle 2019 . Șase orașe o să-i găzduiască. Turneul, intitulat „Contemporary Music Experience” începe în 18 decembrie, în clubul Expirat din București și se termină în orașul lor natal, la Constanța, pe 27 decembrie.„Asfalt”, albumul de debut al trupei clujene Luna Amară, este unul dintre cele mai faine din istoria muzicii rock alternative din România. Merită să ne amintim cum trebuie de el. Ăsta e și motivul pentru care trupa a plecat într-un turneu aniversar, la 15 ani de la apariția pe piață a materialului. Din fericire, dacă nu ai reușit să prinzi concertele lor până acum, mai ai o șansă să auzi „Asfalt” în persoană. Concertul va avea loc în 20 decembrie la Pitești, în clubul Urban Home.Clujenii care vor să se rupă pe muzică kitchoasă din anii 90 și 2000 înainte de sărbători au un party dedicat în Form Space. United Colors of Kitch e un concept de petrecere care există deja de ani buni pe piața de nightlife clujeană. Întotdeauna a avut succes, pentru că muzica pop cu care a crescut generația post-decembristă va avea întotdeauna un public. Se ascultă intens și în ziua de azi. Apropo de Crăciun, e singurul loc în care o să auzi refrenul „Moșule, ce tânăr ești” pe care l-ai așteptat tot anul. La târgurile de Crăciun nu se bagă așa ceva, de frică să nu se mai strice o generație.Vița de Vie a avut un an plin. Membrii trupei au sărbătorit 20 de ani de la lansarea albumului „Fenomental” , cel mai important din cariera lor, au lansat primul lor album pe vinil și au cântat peste tot prin țară. A, și au scos pe piață materialul „În Corzi”, concertul lor simfonic pe care l-au cântat la festivalul Awake. Ultimul lor concert din 2019 nu va fi simfonic, dar va fi acustic. Show-ul o să fie la Expirat, în 26 decembrie. E deja sold-out, deci ghinion dacă nu ai prins bilet. Dar poți să stai cu ochii pe pagina evenimentului de pe Facebook. Poate postează Moș Crăciun că are un bilet în plus.Finally, am ajuns și la Revelion, pe care nu merită să-l faci pentru a mia oară în centru la concert Direcția 5 sau Delia. Ai și alternative mult mai bune. Spre exemplu, la Arenele Romane are loc o seară dedicată muzicii electronice alternative. Un line-up care adună cele mai importante trupe din scena asta. O să te rupi pe Golan, Șuie Paparude, Moonlight Breakfast, UFe și Alt Om în ultima noapte din an. Petrecerea costă 119 lei până în 31 decembrie și 139 lei la intrare. Eu zic să-ți iei din timp ca să ai și de un pahar de șampanie.La finalul deceniului merge și niște muzică din trecut. Există ceva și pentru nostalgici. Anul 2019 a fost plin de petreceri cu muzică din anii '90, deci e normal să-l închei cu un mare bairam. Seria de petreceri „Nostalgia Retro/Disco/Future”, care au avut un succes enorm în ultimul an, inclusiv la festivalul Untold, unde tot timpul era full de oameni la scena lor, organizează un revelion ambițios la București. Evenimentul va avea loc la Romexpo, cu un DJ set nostalgic și un artist surpriză. Biletele sunt ceva mai scumpe ca la Arene, încep de la 395 lei și ajung la 500 lei, dar e cu open bar.