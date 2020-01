webPR: Legendarul chitarist Al Di Meola îți dă întâlnire la Sala Palatului pe 5 mai

Un cuvânt precum legendar abia dacă-i face dreptate compozitorului și chitaristului american Al Di Meola, care influențează de cinci decenii generații de muzicieni. Odată cu lansarea noului său album, Across the Universe, al doilea tribut adus formației The Beatles, Di Meola vă invită să-l însoțiți pe 5 mai, la Sala Palatului, într-o călătorie muzicală și personală, o evoluție de la primele acorduri printre corzi până la creațiile sale multi premiate de astăzi. Concertul face parte din seria Jazz Night Out, organizată de Twin Arts.





Încă de la opt ani, Di Meola s-a împrietenit cu chitara și s-a-ndrăgostit repede de toate compozițiile marca The Beatles. Ba mai mult, a creditat trupa engleză ca fiind motivul principal pentru care a vrut să învețe să îmbine corzile sub degete. În paralel cu obsesia lui crescendo, profesorul care l-a format din copilărie a insistat să-l expună pe Di Meola la jazzul unor artiști pe-atunci consacrați precum Tal Farlow sau Kenny Burrell, la teorie și note, transformându-l într-un muzician desăvârșit încă de la o vârstă fragedă. Împreună au lansat și un ghid al corzilor și arpegiilor, o poartă deschisă către lumea în care a crescut Di Meola.

Experimentele au continuat pentru Di Meola când a devenit, la 19 ani, noul chitarist al trupei fusion create de Chick Corea, Return Forever. Se spune că oricine e dispensabil, dar chitaristul s-a făcut de neînlocuit prin stilul său nou, cu o percuție mai tăioasă și surprinzătoare, cu o alternare mai agresivă și rapidă a corzilor, caracteristici antitetice predecesorului său, care jongla între note netede, legate. Mai târziu avea să descopere și muzica compozitorului argentinian Astor Piazzola, care i-a devenit prieten între timp. Piazzola a construit pe fundația pusă de Corea și a dus creațiile lui Di Meola la un alt nivel, influențându-i munca din următorii ani.

Nu stați însă încordați foarte mult, pentru că odată cu Mediterranean Sundance Di Meola începe să ridice piciorul de pe accelerație și să arate o față mai blândă în compoziții, linie pe care urma s-o deseneze în continuare și în trio-ul de chitare cu John McLaughlin și Paco De Lucia. Împreună au lansat Friday Night In San Francisco, un album live acustic care a devenit unul dintre cele mai influente. Pentru fanii jazzului acustic, bucuria a durat preț de alte două albume după acesta, toate audiții esențiale ale genului.

E greu să vorbești despre soundul Di Meola fără să pomenești controlul incredibil pe care-l are în ciupitul alternativ al corzilor, de semnătura percuției cu care iese adesea în evidență prin palmarea corzilor înalte, devenind unul dintre tații acestei tehnici. În timp ce și-a angrenat corzile în tactici eclectice, compozitorul a înregistrat, printre altele, 13 albume solo și cinci colecții de albume live între 1990 și 2012.

În 2020, Al Di Meola ajunge și la București cu al doilea tribut pentru formația care i-a influențat cariera, Across the Universe. De data asta, compozitorul s-a întors în studioul lui din New Jersey, locul în care și-a petrecut adolescența ascultându-i pe The Beatles. E ocazia artistului să se-ntoarcă în timp și să pună un stop-cadru la toate momentele definitorii din viața lui ca om, chitarist, compozitor; să dea o circularitate creațiilor care l-au entuziasmat la început de carieră.





Primii ani au conturat drumul artistului într-o îmbinare blândă de pop, rock și jazz. Urmau să-și facă loc în interpretările lui și influențele latine, pe care le colecționase din toate explorările citadine, în căutarea ritmurilor de salsa, față de care simțea o reală atracție, fără să înțeleagă de ce. Cum fuziunile și experimentele muzicale au devenit parte din el, următorul pas firesc a fost popasul la renumitul Colegiu Muzical din Boston, Berklee.