Trupa Pearl Jam va lansa un nou album după o pauză de şapte ani

Legendara trupă rock Trupa Pearl Jam a confirmat miercuri că revine anul acesta pe piaţa muzicală cu o nouă producţie discografică, "Gigaton", programată să apară la 27 martie şi al cărei prim extras, "Dance of the Clairvoyants", va fi disponibil în câteva săptămâni, relatează EFE. Albumul este lansat după o pauză de 7 ani.





"Gigaton" va fi primul album al formaţiei după "Lightning Bolt", lansat pe 15 octombrie 2013 şi care a fost cel de-al 10-lea album al legendarei trupe americane înfiinţate în anii '90, activă încă pe scena muzicală.





"Realizarea unui album presupune un drum lung", notează într-un comunicat chitaristul Mike McCready. "Uneori rezultatul este derutant şi obscur emoţional, dar poate fi totodată o foaie de parcurs experimentală şi fascinantă spre mântuirea muzicală", a precizat el.





Pentru lansarea noului album, membrii Pearl Jam vor începe un turneu în America de Nord, care va debuta în Canada pe 18 martie, la Toronto, şi se va încheia în SUA în aprilie, deşi trupa a anunţat că este vorba doar de o primă rundă de concerte.





Lansarea celui de-al 11-lea album de studio coincide cu aniversarea a 30 de ani de carieră a trupei care a vândut peste 85 de milioane de albume în întreaga lume, combinând aprecierile criticilor cu succesul comercial.

Pe coperta albumului "Gigaton" apare fotografia "Ice Waterfall", realizată de fotograful şi biologul marin Paul Nicklen. Imaginea realizată la Svalbard, în Norvegia, prezintă aisbergurile din insula Nordaustlandet.





Pearl Jam face parte, începând cu 2017, din prestigiosul Rock & Roll Hall of Fame, alături de alte trupe legendare precum The Cure, Radiohead, The Rolling Stones, The Beatles şi The Beach Boys. (Sura: Agerpres)