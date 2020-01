Smiley va pleca in America cu o parte dintre producatorii si compozitorii HaHaHa Production

Pana la inceput de aprilie,

Smiley isi va muta parte din echipa si proiecte la Los Angeles pentru urmatoarele doua luni si jumatate. Artistul va fi in America impreuna cu cativa dintre producatorii si compozitorii HaHaHa Production pana la inceputul lunii aprilie pentru a compune si produce muzica pentru unele dintre cele mai mari nume din industria muzicala la nivel mondial, informeaza Talentivity.







„Una dintre cele mai mari bucurii ale vietii mele este sa compun si fac muzica in studio. Anul meu 2020 va fi impartit in doua, in prima jumatate voi compune muzica si in a doua jumatate o voi canta. Muzica este un limbaj international, asa ca ma bucur ca o pot face in teritorii diverse, mai ales ca fiecare sesiune, fie ca este in America sau in alta parte, fiecare zi de lucru cu scriitori mari e un proces de invatare, face parte din evolutia noastra ca profesionisti si ca oameni. Asa ca, ma asteapta niste luni pline de intalniri mari si de lucru intens la productii si proiecte interesante alaturi de producatori foarte apreciati si ascultati in intreaga lume.”, dezvaluie artistul si fondatorul HaHaHa Production.







Alaturi de Smiley in tabara de muzica din America vor fi Vladimir Chopstiks, Feenom, Dorian, Serban Cazan si Lucian Naghy, colegii lui compozitori si producatori de la HaHaHa Production care au confirmat deja in sesiunile din trecut: „Imi doresc ca producatorii si scriitorii de la HaHaHa Production sa aiba sansa sa reuseasca la nivel international, ei sunt deja cautati si asteptati in multe proiecte mari. Abia asteptam sa ascultati si voi ce facem, pentru ca urmeaza un an cu lansari importante in UK, in America si nu numai. Asa ca, fiti cu ochii pe canalul meu de YouTube, pe paginile mele de socializare unde va voi arata parte din munca noastra, e o poveste ce merita urmarita si pe care o vom spune in episoade si in lansari.”, marturiseste Smiley care isi doreste sa se intoarca din LA cu bagajul plin de foarte multe piese bune si cu intalniri cu oameni cu care sa colaboreze frumos pe viitor.







La 15 ani de la prima sa vizita in America pentru a face muzica, Smiley constata cu bucurie deschiderea cu care se poate lucra in industria muzicala in ziua de astazi daca muncesti, esti pasionat si perseverezi: „Prima oara cand am mers in America, imi amintesc ca aveam CD-ul demo in buzunar. De cand tot mergem acolo ne-am facut foarte multi prieteni cu care colaboram si cu care ne-am creat parteneriate, avem o baza de artisti si acolo, cum avem si in Romania. Acum mergem sa facem muzica cu o gramada de autori americani si sa producem pentru artistii de acolo. Asta este frumos in lumea muzicii, ca limbajul este comun si general valabil, cu totii simtim la fel, indiferent din lumea din care venim.” Dovada sta faptul ca muzica creata si produsa de HaHaHa Production in 2019 a fost ascultata numai pe platforma Spotify de aproape 1 milion si jumatate de ascultatori din 79 de state, a avut peste 2 milioane de ascultari pe Apple Music, aproape 1 milion de cautari pe Shazam si a fost urmarita pe YouTube peste 431 de milioane de minute, echivalentul a 822 de ani.







La studiourile HaHaHa Production din Romania vor ramane pana in aprilie echipa de management, artistii cu lansarile de piese noi puse la punct si toata tehnologia care il va tine aprope pe Smiley de tot ce se intampla in tara. „Am oamenii de nadejde aici. Inainte de plecare, am lucrat in toate turele posibile, non-stop, zi si noapte, am avut sedinte, am facut piese, am lasat lucrurile in ordine aici, o sa stam o gramada pe skype si in legatura non-stop. Oricum, tot ce se va intampla cu noi in America tot HaHaHa Production se numeste, doar ca largim universul Ha, il ajutam incet-incet sa cucereasca lumea.”, spune cu entuziasm Smiley.