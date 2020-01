Piesele care au definit muzica românească în 2019

Nu-s toate bune și frumoase la finalul deceniului, dar se putea și mai rău. E mai OK ca acum zece ani, când nu aveam multe dintre facilitățile pe care le-am menționat. Am început un nou deceniu și ca să înțelegem direcția în care se îndreaptă muzica românească trebuie să ne uităm în urmă, la ultimele 12 luni.Puteam face asta printr-o listă cu cele mai bune piese din 2019, dar asta nu spune întreaga poveste. Am ales să vorbesc despre piesele alea care au definit întreaga scenă. Periculoasă treabă, am dat de chestii de care am vrut să uit. A fost necesar. Cu bune și cu rele, muzica din 2019 poate fi caracterizată prin opt piese, unele mai faine, altele mai slabe, una cântată de vloggeri. Vorba lui Spike: „ăștia suntem, bro”:Toată isteria asta cu 5Gang e mult mai recentă decât crezi. Piesa a ieșit în decembrie 2018. Cu toate că în 2019 au fost omniprezenți pe scenele din România și în mass-media, 5Gang e o trupă foarte tânără. Activitatea lor s-a desfășurat mai mult pe YouTube, nu în studiourile de înregistrări. Ce s-au gândit? Dacă transformă vizualizările de pe YouTube în bilete vândute vor face banu gros. Le-a mers. 5Gang a avut un turneu național în 2019 și două show-uri cu casa închisă la Arenele Romane din București. „SOS” e mediocră, la fel ca toate piesele lor, dar a prins extraordinar de bine. În 2019 e destul să ai un canal de YouTube cu peste un milion de abonați, un producător care știe să folosească auto-tune-ul și te-ai scos.O altă piesă care a ieșit în decembrie 2018 și a rupt pe tot parcursul anului trecut. E una dintre cele mai cunoscute piese de trap din România. La fel ca-n cazul celor de la 5Gang, Ian & Azteca sunt super cunoscuți în rândul tinerilor. Diferența e că ăștia sunt rapperi de profesie și fac muzică bună. Românii au început să prindă gustul trap-ului. „Bag un Blunt” s-a auzit la Untold și Neversea. Are peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube, un număr enorm pentru o piesă lansată independent. Dar poate cea mai mare realizare a piesei e că a ajuns în top-ul „cele mai căutate versuri pe Google” în 2019.E incredibil că o piesă de trap, care până anul trecut a fost un gen de nișă, controversat, marginalizat chiar și de fanii de rap, e în topul motorului de căutare. Apropo de muzică lansată independent:După un album excelent lansat la finele anului 2018, intitulat „Propaganda”, și un single care a prins foarte bine în mainstream și underground, Spike nu s-a potolit. S-a pus din nou pe treabă și a scos „Salcâmii”, deși putea foarte ușor să mai stea câțiva ani pe tușă, așa acum a făcut-o și în trecut. Piesa are un sample de la „Au înnebunit salcâmii”, cântată de Tudor Gheorghe, și e despre sănătatea mintală, un subiect foarte personal pentru Spike. A suferit de depresie și anxietate în trecut.„Salcâmii” are peste 24 de milioane de vizualizări pe YouTube, aproape la fel de mult ca hitul „Manele”. Rapperul bucureștean a reușit să facă asta pe cont propriu, fără o casă de discuri. Îți dă speranță că în 2020 mai poți avea succes și dacă faci ce vrei cu adevărat.Salvatore Ganacci a pus piesa asta la Neversea și așa a început scandalul. A venit un italian să ne spună că e OK să ascultăm manele la festivaluri de muzică electronică, nu doar în căști, la volum mic, să ne ascundem rușinea. Ăsta a fost de fapt mesajul lui. Hai să-i dăm cu manele și pe la petreceri. Românii nu au fost de aceeași părere. În special cei din mediul online. Dacă te uiți la înregistrări de la fața locului, se pare că oamenii s-au distrat când i-au auzit vocea lui Adrian Minune. Elitiștii de pe Facebook au criticat alegerea DJ-ului. A fost un episod haios, am trecut peste.Apoi s-a repetat și la Electric Castle, unde Tommy Cash s-a decis să pună „Așa sunt zilele mele” în timpul concertului. Am fost de față, lumea a dansat, voie bună, fără hate. Doi artiști străini au făcut pasul ăsta pentru că DJii români nu au tupeul să pună manele la astfel de festivaluri. În 2019 manelele au fost în continuare un subiect tabu în România. Și dacă tot vorbim de controverse:După lansarea piesei „Antimiliție”, băieții de la Paraziții s-au trezit cu un proces intentat de Sindicatul Național al Agenților de Poliție. S-au plâns de faptul că au fost „înjurați de toți sfinții și de toți răniții”. Așa a început o dezbatere despre libertatea de exprimare, una pe care băieții de la Paraziții o cunoscut mult prea bine.Vorbim despre trupa care în 2004 a scos piesa „Jos Cenzura”. Pe atunci era un manifest simbolic. În lumina celor întâmplate în 2019, a devenit profetică. Pe „Antimiliție” cântă despre cum ar trebui să te faci polițist dacă „nu ți se mai scoală”, pe lângă alte sfaturi asemănătoare. E o piesă de la Paraziții, nici nu mă așteptam la altceva. E trist când se pune problema interzicerii unui artist să-și facă meseria. Nu sunt singurul care-i de părerea asta. Paraziții au câștigat în primă instanță. În 2019 am fost foarte aproape să fim rușinea Europei dacă pierdeau procesul.Finalul trilogiei „Bacovia Overdrive” a fost un moment important în rock-ul alternativ din România. Ultimul album semnat de Robin and The Backstabbers a fost sfârșitul perfect pentru un proiect atât de ambițios, început în 2012. Într-o perioadă în care din ce în ce mai puțini oameni ascultă albume cap-coadă, să le dai o trilogie abstractă cu un concept greu de definit și să ai succes e o performanță.„Bacovia Overdrive Vol. 3: Vladivostok” e un material pe care-l poți asculta și dacă nu ești familiar cu primele două. Sună bine și de sine stătător. Are piese ușor de memorat și greu de înțeles, ca „Oțelu Măceralu” sau „Vladivostok 2”, cea mai bună de pe el. Oricum, nu strică să dai o audiție peste toate. Au schimbat istoria rock-ului din România în ultimul deceniu.Trebuie să vorbim și despre muzica pop din 2019. E cel mai ascultat gen muzical. Tot timpul a fost așa și nu se va schimba asta nici peste zece ani. Românii bagă ce-i în proximitatea lor, la radio și la televizor. Pe canalele astea intră doar ce-i mai accesibil și ușor de digerat. Asta nu înseamnă că nu există și chestii de calitate.Prin definiție, muzica pop e pentru toată lumea, asta include și snobii care de multe ori subestimează tot ce are un succes universal. În ultimii ani, artiștii de la Global Records s-au specializat pe treaba asta. Carlas Dreams, Delia, Inna, The Motans sau Irina Rimes au scos la modul constant muzică pop care nu îți insultă inteligența. Nu-s foarte complicate și versurile acoperă subiecte standard. Și sună foarte bine.În 2019, The Motans și Irina Rimes au colaborat împreună la piesa „Poem”, care e super drăguță, indiferent cât ai luat la Bac.Deliric e un rapper care nu mai face muzică rap de când a început să colaboreze fulltime cu producătorul de muzică electronică Silent Strike. A experimentat cu diferite sunete care nu-s caracteristice pentru genul ăsta. Dacă spui că face rap îl pui într-o categorie cu B.U.G. Mafia sau Grasu XXL. El e un pic mai diferit. Al doilea album cu Silent Strike confirmă faptul că e într-o categorie specială, una în care se află doar el. Piese ca „Azi” sau „Am visat că schimbăm lumea” nu sunt dedicate doar celor care ascultă rap. Sunt pentru toți românii care caută muzică bună. Dacă vrei să asculți un singur album din 2019 lansat în România, colaborarea dintre Silent Strike și Deliric e alegerea potrivită. O să te facă să înțelegi de ce muzica românească evoluează constant.