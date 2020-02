INTERVIU. Toate detaliile despre concertul Slipknot de la București, direct de la organizator

Rockerii și metaliștii din România au început noul an cu o veste excelentă. În timp ce restul populației se uită cu atenție la mascații din China, de frica noului virus care se răspândește destul de repede prin Asia, metaliștii se pregătesc pentru concertul mascaților de la Slipknot. Trupa americană a anunțat primul show ever la noi în țară care va avea loc pe 27 iulie, la Romexpo în București.Biletele s-au pus deja în vânzare, cu prețuri ce variază de la 239 de lei și până la 1012, și pot fi achiziționate de aici. Ar trebui să te grăbești dacă vrei să mergi la concert. Organizatorii au anunțat pe Facebook că s-au vândut deja peste 60% din biletele disponibile. Interesul pentru concert e uriaș. Are toate șansele să fie cel mai mare concert din nișa asta care va avea loc în 2020 la București. Și suntem de-abia în ianuarie.Ca să aflu mai multe despre eveniment, am vorbit cu Emil Ionescu, fondatorul Metalhead și BestMusic Live Concerts, despre Slipknot, festivalul Metalhead Meeting și pe cine mai plănuiește să aducă în România:Anul trecut prin vară depășisem deja 2000 de evenimente în ultimii 16 ani. Cu tot felul de artiști. De la cele mai dubioase trupe de metal underground până la show-uri sold out la Romexpo cu Carlas Dreams sau Alternosfera și la Arenele Romane cu Smiley, The Motans sau Nightwish, Evanescence, Judas Priest, Slayer, James Arthur, Garbage, Disturbed, Luka Sulic, Tom Odell sau Goran Bregovic.Slipknot e una din trupele mele preferate încă de prin anii 2000 când mergeam în Fire, un club bucureștean celebru atunci pentru rockotecile lui Hefe de la Coma. Așa am auzit și eu și mulți alții de Slipknot, System Of A Down, sau Anti-Flag, cu care voi organiza din nou un concert în România, pe 1 februarie. Acum 20 de ani nici nu visam că o să organizez concerte, ce să mai zic să fac un show cu ditamai Slipknot. Visele devin realitate după 16 ani de muncă.Pentru că nu cunoșteam piața pe segmentul ăsta. Nu știam ce public ar aduce. După ce am pierdut niște zeci de mii de dolari în 2006 cu Deftones, pe care i-am adus alături de Hefe și Alin Voica, acum impresar Vița de Vie la Dark Side, îmi era efectiv teamă. A trebuit să facem un show cu Stone Sour, unde cântă solistul Slipknot, în 2018, apoi altul cu Disturbed în 2019, care a fost sold out în doar trei săptămâni, ca să observăm că există o piață. Fanii din anii 2000 au acum salarii, joburi și își permit bilete de peste 50 de euro.Mi se pare cel mai bun album al trupei de când îi ascult. Au reușit cumva să ajungă din nou și în fruntea topului Billboard. Asta s-a întâmplat datorită faptului că trupa a cântat mereu despre lucruri reale din viața lor. Și atunci când ești sincer, lumea te percepe și te simte mult mai repede. Se identifică cu tine. S-au maturizat. La vârsta asta le e mult mai ușor să-și exprime sentimentele prin muzică.Da, vin cu toată producția. Sunt 17 camioane și nouă autocare. Scena e aia pe care o vedeți pe YouTube pe la marile festivaluri. O să fie o nebunie!Să vină pregătiți fizic. Nu ar strica să facă niște flotări înainte. Poate și niște ture de alergat în Herăstrău. Se va sări și se va cânta tare. Am așteptat totuși 20 de ani să ajungă și la noi o asemenea trupă.Nu știm încă. Am discutat cu reprezentanții lor dar momentan se așteaptă finalizarea turneului european, care este în plină desfășurare, și apoi vor vedea ce fac la vară. Dacă nu vin Behemoth, cel mai probabil va fi o altă trupă mai cunoscută sau nu. Oricum nu contează foarte mult, este un show Slipknot.Cel mai probabil nu. Genul acesta de show-uri vin la pachet.S-au vândut aproximativ 70% din bilete în nici șapte zile. Sunt vânzări foarte bune, mult peste așteptări. Show-ul putea ori sa fie sold out în cinci minute ca Metallica, sau să se vândă foarte greu. Estimez că în maximum o lună va fi sold out.Metalhead Meeting nu a fost un festival la început. Am pornit de la ideea să adunăm anual cât mai mulți fani de pe site-ul metalhead.ro, să se cunoască, să bea o bere etc. Așa că primele trei ediții au fost evenimente de câte o zi, în 2013 și două în 2014. Apoi am făcut un festival de patru zile. În 2016 , 2017 și 2018 am avut câte două zile.Anul trecut i-am adus pe Slayer, ultimul show din carieră, o singură zi. Am vrut să revenim la prima dragoste și primele obiceiuri. Am ajuns la concluzia că e cea mai bună variantă. Bucureștiul nu e un loc propice pentru festivaluri. Nu ai unde să campezi, betoane etc. Știe toată lumea problemele. Inițial am zis că nu mai facem festivalul dar ne-am răzgândit. Avem voie, nu? Festivalul a avut loc până acum la Arenele Romane. Concertul Slipknot o să fie la Romexpo.Emil Ionescu, fondatorul Metalhead și BestMusic Live ConcertsAu fost șapte ediții la Arene, una lângă Cotroceni, în spate la AFI, iar acum ajungem la Romexpo. Slipknot nu încăpeau în altă locație din București, așa că era mișcarea firească.Da, total. Nu e în planurile noastre să facem iarăși un festival, cel puțin nu în perioada următoare, din motivele enunțate mai devreme. Credem ca sunt deja două festivaluri faine care au crescut în România. Rockstadt Extreme Fest, care deja e pe harta marilor festivaluri europene, și Posada Rock care crește frumos. Acolo sunt condiții propice pentru un festival adevărat: camping, natura, aer curat, activități etc. În București pur și simplu nu funcționează. Ar fi un compromis și am hotărât să nu mai facem compromisuri.Anul acesta nu. Dar nu știm ce ne rezervă viitorul.Sunt foarte multe. E visul meu să fac un show cu Pink Floyd sau măcar cu un membru Pink Floyd sau The Doors, dar visez prea frumos. Avem multe trupe mai actuale în plan cu care discutăm dar nu o să vi le spun acum. Regula numărul 1 în showbiz: Keep your mouth shut!