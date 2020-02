webPR: Ultimele 50 de bilete la show-ul Tonbruket

Ultimele 50 de bilete costă 50 de lei și se pot cumpăra la intrare, dar și online pe www.eventbook.ro Fondat de Dan Berglund, basistul influentului grup Esbjorn Svenson Trio, grupul suedez Tonbruket (Fabrica de sunete în suedeză) ocupă un loc special în jazzul european.Alături de Johan Lindström (ex. Per Texas Johansson Band)– chitară, pedal steel, Martin Hederos (ex. Soundtrack of our lives) – clape, vioarăAndreas Werliin (ex. Wildbirds & Peacedrums) – tobe, Dan Berglund a câștigat 4 premii Grammy (varianta suedeză) la categoria Jazz.Între noi fie vorba, muzica Tonbruket nu prea respectă canoanele, suedezii parcurgând firesc distanța dintre rock, neo-folk sau jazz, până la electronică sau world music și înapoi.Trupa suedeză își va prezenta astăzi la Jazz Nouveau cel mai recent disc, Masters of Fog, o nouă călătorie a celor patru muzicieni pe deplin conștienți de talentul și de teritoriul muzical pe care vor să-l parcurgă, după cei zece ani de când cântă împreună.Lăsându-se purtați de impuls și inspirația de moment, Tonbruket a reusit încă o dată să creeze un disc ce nu respectă normele, dar care se dovedește irezistibil.Concertul Tonbruket este programat la ora 20’00. Accesul publicului se face de la ora 19’30.pe paginile de Facebook Control Club și Jazz Nouveau.este o serie de concerte organizate de Control Club în colaborare cu Twin Arts, care își propune să aducă în atenția publicului bucureștean artiști locali și internaționali aflați din punct de vedere stilistic la confluența dintre jazz și alte genuri muzicale.