VIDEO Bon Jovi și-a lansat noul single, ”Limitless”

Jon Bon Jovi in Bucuresti

Bon Jovi a lansat miercuri un nou single, ”Limitless”, extras de pe viitorul său album, arată Smart N' Roll păstrând un loc special în playlist pentru piesele artistului, relatează Mediafax.

Piesa ”Limitless” va fi inclusă pe viitorul album al artistului, ”Bon Jovi: 2020”.

Cântecul ar trebui să ofere o mostră din ce vrea să facă Jon Bon Jovi cu viitorul album, primul după succesul materialului său din 2016, ”This House is Not for Sale”.

Jon Bon Jovi ar urma să apară alături de Prințul Harry la o întâlnire cu membrii corului jocurilor Invictus, pe 28 februarie. Muzicianul în vârstă de 57 de ani va interpreta piesa sa de succes, ”Unbroken”.

Bon Jovi este o trupă americană formată în 1983 în Sayreville, New Jersey. Trupa este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), RichieSambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie),David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas,backing vocals).