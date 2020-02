EUROVISION 2020. Am ascultat piesele din selecția națională Eurovision ca să văd dacă anul acesta avem șanse

Roxen e o artistă de 20 de ani din Cluj-Napoca, cunoscută publicului din România pentru hit-ul „Ce-ți cântă dragostea”. Ea a fost aleasă de un juriu de specialitate în urma unei tabere creative organizate împreună cu label-ul Global Records. La ce „talente” am trimis la faza finală în anii anteriori, schimbare asta a fost binevenită dar și controversată.Mulți s-au supărat din cauza lipsei unui număr mai mare de artiști în competiție.Global Records are un palmares impresionant când vine vorba de hit-uri. Artiștii semnați la ei au dominat toate topurile autohtone în ultimii ani. În plus, succesul înregistrat de Inna în străinătate dovedește că știu să facă un hit global.Dacă ei nu ne pot ajuta să luăm un loc decent la Eurovision, atunci mai bine ne apucăm de altceva. Săptămâna trecută au fost prezentate și cele cinci piese cântate de Roxen care au intrat în faza finală de selecție. Diferența de valoare e evidentă.Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem e să alegem una singură pentru semifinalele din 12 și 14 mai. Votul final va fi împărțit în mod egal între un juriu de specialitate și părerea publicului de acasă. Acestea sunt cele cinci piese pe care Roxen le va cânta live duminică și pe care va trebui să le votezi:Are peste 330 mii de vizualizări pe YouTube, la o distanță mare de restul pieselor. E preferata românilor de pe internet. A intrat și pe trending. Posibil să câștige finala națională, unde votul publicului contează destul de mult.Din păcate, e cea mai banală dintre toate. Când începi o piesă cu un vers în spaniolă mi se taie tot cheful. Apoi e combinată cu limba engleză și iese o ciorbă latino-pop care a fost reîncălzită de o tonă de artiști de-a lungul istoriei muzicii pop românești.Apropo de asta, „Cherry Red” a fost compusă de patru oameni. Știi expresia cu „prea mulți bucătari strică supa”? Se aplică în cazul ăsta.Așa mai merge. Piesa a fost scrisă de doi producători: Alex Cotoi și Breyan Isaac. Alex e responsabil pentru multe hit-uri de la Carlas Dreams, Irina Rimes sau Killa Fonic. O colaborare cu Pitbull i-a adus și un premiu Grammy.Breyan Isaac a lucrat cu nume mari din pop-ul internațional: David Guetta, Flo Rida sau Wiz Khalifa. Și el are un Grammy, pentru munca la materialul „Stony Hill” de la Damien Marley.Se aude experiența celor doi. Piesa e diferită de ce auzi la radio și în același timp super catchy. Nu mi-ar fi rușine să o cânte Roxen pe scena concursului de la Rotterdam.Nu e rea, dar să transformi „alcohol you” în „I’ll call you” doar pentru că sună asemănător e destul de cringe. Nu mă încântă nici folosirea expresiei „fake news” în legătură cu o relație de dragoste. În fine, sunt sigur că mulți se vor regăsi în mesajul piesei.Cine nu și-a sunat drăguța sau drăguțul în stare de ebrietate? Ai și mult sentiment în vocea lui Roxen. Sigur o să fie printre preferatele publicului. E mai OK decât „Cherry Red” dar versurile sunt destul de mediocre și strică tot peisajul.România are o problemă cu asta. Niciodată nu am stat bine la versuri. Să ne amintim că în urmă cu câțiva ani am trimis o piesă la Eurovision cu refrenul „Yodel It”.Piesa e scrisă de Viky Red și Minelli. Producătorul e Viky Red, cunoscut publicului din underground ca fondatorul trupei Otherside, un proiect independent excelent, care din păcate nu și-a găsit public în România.Au cântat pe la toate festivalurile mari din țară, inclusiv Electric Castle și Untold , dar lipsa unui fanbase dedicat l-a făcut pe Viky Red să lucreze mai mult ca producător. Sper că nu a renunțat în totalitate la Otherside.În orice caz, decizia lui de a se axa pe producție a dat deja rezultate. „Storm” e o bucată pe care o vei fredona obsesiv după prima audiție.În afară de „Alcohol You” și „Cherry Red”, principalele favorite la câștigarea selecției naționale”, toate ar putea candida la premiul cel mare de la Rotterdam. „Colors” are cele mai multe șanse dintre ele. Pentru că la competiția finală nu contează gusturile românilor. Acolo vor vota alte țări.„Colors” e atât de bună încât ar putea intra pe posturile de radio din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie sau Polonia. Are un farmec universal. Cu asta avem cele mai multe șanse să ștergem rușinea anilor precedenți. Oricum, toate sunt mult mai bune decât experimentele din anii anteriori. Sorry, Trăistariu, dar așa e.