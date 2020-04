Piesa "Lean on Me", creștere a accesărilor de peste 700% după moartea lui Bill Withers

Accesările online, audio şi video, ale piesei „Lean on Me” au crescut în Statele Unite cu 729% după decesul muzicianului soul Bill Withers.





Bill Withers, care a compus, între altele, piesele „Ain’t No Sunshine” şi „Lean on Me”, a murit pe 30 martie din cauza unor complicaţii cardiace. El avea vârsta de 81 de ani. Anunţul decesului a fost făcut pe 3 aprilie.



Accesările online şi descărcările catalogului muzical al lui Withers au înregistrat o creştere importantă, potrivit Nielsen Music/MRC Data.



Per total, piesele lui au fost accesate audio şi video de 22,1 milioane de ori în SUA, între 3 şi 5 aprilie, cu 780% mai mult comparativ cu 31 martie - 2 aprilie, când au fost înregistrate 2,5 milioane de accesări.



Piesa „Lean on Me”, una dintre cele mai cunoscute ale lui, a fost cea mai accesată - de 4,1 milioane de ori (cu 729% mai mult). Single-ul din 1972 a fost scris, produs şi interpretat de Withers şi a fost singurul al lui care a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100. El a condus lista timp de trei săptămâni în 1972, transmite News.ro.









Piesa care l-a consacrat - Ain't No Sunshine: