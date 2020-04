VIDEO „After Hours” al lui The Weeknd, trei săptămâni în fruntea Billboard 200

The Weeknd - After Hours





„After Hours” este primul album care a petrecut trei săptămâni consecutiv pe primul loc în Billboard 200 în decurs de şase luni. Cel mai recent, Post Malone a înregistrat această performanţă, cu „Hollywood’s Bleeding”.



Albumul canadianului, al patrulea al lui care ocupă primul loc în topul american, a fost vândut în 90.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 9 aprilie, potrivit Nielsen Music/MRC Data. Totuşi, aceasta este cea mai mică cifră de vânzări pentru un album clasat pe primul loc în top în 2020.



Piesele au fost accesate online de 89,4 milioane de ori în a treia săptămână de la lansare.



Pe locul al doilea în Billboard 200 s-a clasat rapperul Rod Wave, cu cel de-al doilea album, „Pray 4 Love”, care a fost vândut în 72.000 de unităţi în prima săptămână. Piesele de pe album au fost accesate online de 105,8 milioane de ori.



Rapperul Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” s-au menţinut pe locul al treilea, cu 69.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut, iar Lil Baby şi „My Turn” au urcat două locuri în top, până pe patru, cu 48.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la apariţie.



Cântăreţul country Sam Hunt şi „Southside” au debutat pe poziţia a cincea a clasamentului, după ce albumul a fost vândut în 46.000 de unităţi.



Bad Bunny şi „YHLQMDLG” au urcat un loc, până pe şase, cu 43.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare, în timp ce Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” au câştigat două locuri, clasându-se pe şapte, după ce albumul a fost vândut în 38.000 de unităţi în a 18-a săptămână de top.



Cel de-al doilea album al cântăreţei Dua Lipa, „Future Nostalgia”, a coborât patru poziţii, până pe opt, după ce a fost vândut în aproximativ 38.000 de unităţi în a doua săptămână de la debut.



Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au revenit în top 10 pe locul al nouălea, în urcare două poziţii, după ce discul a fost vândut în 37.000 de unităţi în a 31-a săptămână de la debut.



Cântăreaţa Jhené Aiko şi „Chilombo” au urcat două locuri în clasament, până pe zece, după ce albumul a fost vândut în 27.000 de unităţi în a cincea săptămână de la lansare.



Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.