Lee Konitz a încetat din viață în urma unor complicații cauzate de coronavirus

Celebrul Saxofonist de jazz, Lee Konitz a încetat din viață la vârsta de 92 de ani. Născut în 1927, Lee Konitz a devenit cunoscut in 1950 când a înregistrat, împreună cu Miles Davis albumul Birth of the Cool. Lee Konitz și-a început cariera în plină perioadă bebop, fiind unul din puținii saxofoniști care nu au încercat să il imite pe Charlie Parker fiind perceput în epoca ca un oponent al stilului.













Cu un sunet cald si relaxat, Konitz a contribuit la cristalizarea noului stil cool jazz al anilor 50 împreună cu Miles Davis, Jerry Mulligan, Gil Evans sau Lennie Tristano. În anii ce au urmat, a fost in permanență în avangarda jazului modern.







Lee Konitz / Bill Evans 1965







De-a lungul carierei sale, a colaborat cu nume mari din lumea jazzului lăsând moștenire înregistrări excepționale: cu Miles Davis (Miles Ahead, Sketches of Spain), cu Charlie Mingus sau Jerry Mulligan, cu Michel Petrucciani (Toot Sweet), Dave Brubeck sau, mai recent, cu Brad Mehldau si Charlie Haden (Another Shade of Blue) si Henri Texier (Respect)





.







Lee Konitz a concertat si in București în vara anului 2015, în cadrul Bucharest Jazz Ferstival.