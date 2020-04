Cel mai mare festival de muzică din sufrageria ta - Concert de ajutorare a cadrelor medicale implicate în lupta cu Covid-19

Iris, Days of Confusion, The Sonic Taste, The Kryptonite Sparks, Nicole Cherry, Dora Gaitanovici, Jurjak şi Les Elephants Bizarres se numără între cei care vor susţine concerte online în sprijinul cadrelor medicale din prima linie în lupta cu Covid-19.





SolidarLocal Festival, subintitulat „Cel mai mare festival de muzică din sufrageria ta”, se va desfăşura online pe 1 mai.



Peste 40 de concerte susţinute de trupe şi artişti români vor fi disponibile pe platforma SolidarLocal.ro.



Biletul de intrare reprezintă o donaţie către asociaţia Dăruieşte Viaţă, prin intermediul iaBilet.ro. Donaţia minimă este de 30 de lei. Fiecare donator va primi un cod pe care să îl folosească, pe 1 mai, pentru a viziona concertele de pe site. Platforma de streaming este oferită de vStage.ro. Donaţia nu include comisionul de procesare şi streaming de 4%.



Printre artiştii confirmaţi se numără Iris, AG Weinberger, Days of Confusion, The Sonic Taste, The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec, Liviu Teodorescu, Nicole Cherry, Dora Gaitanovici, Jurjak, Valeria Stoica şi Les Elephants Bizarres. Multe alte nume vor fi anunţate în curând.



Concertele, care vor fi înregistrate în prealabil, au o durată de 10 - 20 de minute, vor fi consecutive şi vor fi prezentate de DJ-i şi MC de la mai multe posturi de radio româneşti.



Lista completă artiştilor şi programul festivalului vor fi anunţate pe pagina de Facebook SolidarLocal şi pe site, informează News.ro.