VIDEO Surpriza din izolare pregătită de Metallica fanilor

Trupa Metallica și-a surprins fanii cu o creație din izolare, membrii formației îndemnându-și în același timp fanii să rămână acasă în siguranță pe durata pandemiei de coronavirus.







În fapt, nu este vorba despre o melodie nouă 100%, ci despre o variantă de izolare a piesei "Blackened", care datează din 1988 și care face parte de pe albumul "...And justice for all".



De altfel, într-o conversație avută pe Twitter cu Marc Benioff (CEO Salesforce), Lars Ulrich a discutat despre posibilitatea ca Metallica să scrie un album nou în perioada carantinei.









Aici poți asculta varianta originală a "Blackened":









De pe albumul "...And justice for all" fac parte piesele:





1. "Blackened"

2. "...And Justice for All"

3. "Eye of the Beholder"

4. "One"

5. "The Shortest Straw"

6. "Harvester of Sorrow"

7. "The Frayed Ends of Sanity"

8. "To Live Is to Die" (instrumental)

9. "Dyers Eve".