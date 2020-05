Duetul inedit pe care și-l dorește Marilyn Manson: Vrea să realizeze coverul unei melodii celebre

Marilyn Manson a anunțat că își dorește să realizeze un duet în următoarea perioadă, iar melodia pe care vrea să o remodeleze este celebra "Over The Rainbow".







Artistul a precizat și cu cine ar vrea să realizeze un cover al acestei melodii: cântăreața de country și folk Brandi Carlile.







Carlile a mărturisit în cadrul unui interviu cu Zane Lowe că Manson i-a scris repetat și i-a cerut să facă acest duet cu el.







"Marilyn Manson vrea să înregistreze <Over The Rainbow> cu mine. Mi-a tot scris despre acest lucru", a precizat Carlile. Sfătuită de gazda emisiunii să realizeze această colaborare, cântăreața a răspuns: "Ok, o voi face".







Până la duetul cu Brandie Carlile, Manson a anunțat săptămâna trecută că a finalizat piesa cea mai importantă de pe noul album la care a lucrat în ultima perioadă.







Over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole:









Brandi Carlile - Over the Rainbow:











Over the Rainbow - Vrăjitorul din Oz: