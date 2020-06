VIDEO Artista cu trei nume - Cum arată la 53 de ani și mai ales cum cântă Sinead O'Connor

​Și-a făcut apariția la ultima ediție a "The Late Late Show", acolo unde a cântat o variantă a piesei "Thank You For Hearing Me". Sinead O'Connor a ajuns la 53 de ani, iar recunoașterea mondială a atins-o în 1990, atunci când a interpretat "Nothing Compares 2 U" a regretatului Prince.







Pe numele de naștere Sinéad Marie Bernadette O'Connor, cântăreața recent a avut o apariție în show-ul "The Late Late Show".











Cum o cheamă de fapt acum pe artistă





În 2017, Sinead și-a schimbat numele în Magda Davitt. Și-a motivat decizia spunând că dorea să se simtă eliberată de numele "părintesc".







În octombrie 2018, artista a anunțat că s-a converit la Islam, iar noul nume va fi Shuhada' Sadaqat.







"Vă anunț cu mândrie că am devenit musulmană. Acesta este concluzia normală a oricărui teolog inteligent. Toate studiile religioase condus spre Islam, ceea ce face toate celealte scripturi redundante", a anunțat la acel moment cântăreața.







Cum arată la 53 de ani și mai ales cum cântă Sinead O'Connor:









De vorbă cu Sinead O'Connor:



"I have a gift with frightened people".



Sinéad O'Connor (@MagdaDavitt77), a woman of many talents ♥️ #LateLate pic.twitter.com/IuOwtZOLQF — The Late Late Show (@RTELateLateShow) May 29, 2020



Discografie:







1987: The Lion and the Cobra1990: I Do Not Want What I Haven't Got1992: Am I Not Your Girl?1994: Universal Mother2000: Faith and Courage2002: Sean-Nós Nua2005: Throw Down Your Arms2007: Theology2012: How About I Be Me (and You Be You)?2014: I'm Not Bossy, I'm the Boss.