Cât de greu este să organizezi un concert de muzică rock cu distanțare socială. Interviu cu Teodor Negrea, fondatorul festivalului Form Days

INTERVIU​

„E ciudat să organizezi un concert unde oamenii stau pe scaune”

„Ziua întâi” e o serie de interviuri în care vorbim cu organizatorii celor mai mari festivaluri de muzică din România, în ziua în care ar fi trebuit să înceapă edițiile din 2020. Despre pandemie și efectele ei asupra industriei, la ce lucrează în prezent, cum merg reconfirmările artiștilor, schimbările care vor fi implementate în 2021, dacă e posibil să dispară definitiv festivalurile din România. Continuăm cu Form Days, un festival care trebuia să debuteze în perioada 2-5 iulie și care s-a transformat într-o serie de concerte de „distanțare socială”.Cu siguranță ai văzut imagini de la concertul Vița de Vie din 6 iunie, de la Cluj-Napoca . A fost printre primele astfel de evenimente care au avut loc după perioada de carantină. Oamenii din public stăteau pe scaune, la o distanță de doi metri unul de celălalt, purtau măști pe față și băteau din palme.Dansul era exclus și datorită faptului că trupa a cântat un set acustic. A fost prima rază de speranță că vom putea vedea astfel de evenimente culturale în 2020. O experiență diferită, absolut, dar respectarea măsurilor de siguranță e cel mai important lucru.Evenimentul a fost organizat de oamenii din spatele Form Days , un festival care trebuia să aibă loc vara asta la castelul Rakoczi-Banffy din Gilău, o comună de lângă Cluj-Napoca. Mai e loc de încă un festival la Cluj? Yep. Cu line-ul în care găsim artiști ca Passenger, Apparat, David August, Anathema, Sepultura, Hooverphonic, Sasha & John Digweed, nu e nimic de comentat. Mai mult, un abonament costa doar 200 de lei, ceea ce îl făcea și destul de accesibil. Din păcate, prima ediție a fost amânată pentru 2021.Teodor NegreaÎn ziua în care trebuia să înceapă Form Days, am vorbit cu Teodor Negrea, fondatorul festivalului, patronul clubului Form Space și unul dintre cei mai prolifici, longevivi și apreciați organizatori de concerte din România, despre concertele de distanțare socială, ce evenimente urmează să aibă loc pe perioada verii în Cluj și care e viitorul scenei cluburilor din România:Am pierdut niște bani. Noi am muncit un an la comunicare, line-up, tot ce înseamnă partea din spatele festivalului, aia care nu se vede la fața locului. Am investit în chestii logistice și de infrastructură. Apoi am pierdut la artiști, dar din fericire majoritatea au reconfirmat. Și oamenii își păstrează biletele pentru anul viitor.Plus că mai avem de anunțat doi headlineri pentru festival, dar pe ei o să-i anunțăm în toamnă. În perioada asta pregătesc în continuare seria de concerte în Piața Unirii. Sâmbăta asta o să-l avem pe Alexandru Tomescu care va cânta la un Stradivarius împreună cu Filarmonica de Stat Transilvania. Va cânta „Anotimpurile” lui Vivaldi.Nici vorbă. Nu cred că există cineva din toată piața de evenimente care s-a gândit să facă asta. Suntem foarte pasionați de ceea ce facem și nimeni nu s-a gândit niciodată să anuleze un festival.Din fericire ne-a ajutat și Guvernul, care a înțeles care e dimensiunea industriei și ce implică toată zona asta. S-a dat ordonanța prin care nu suntem obligați să returnăm banii oamenilor. Biletele se pot folosi anul viitor sau pot primi vouchere. Noi avem o comunitate super puternică în spate, prin Form Space, Form Cafe și Midi. Din 5000 de abonamente vândute am avut doar 91 de cereri de vouchere. Lumea a înțeles situația.Dacă tot am amânat festivalul pentru anul viitor, am zis că nu vrem să trăim o vară pustie la Cluj-Napoca, care e orașul festivalurilor. Am gândit o serie de evenimente care e și un „statement”.Am dovedit că putem conviețui cu virusul ăsta nenorocit și că putem organiza evenimente. Am vrut să dăm un exemplu, un strigăt pentru toți oamenii care-s implicați pe partea de organizare de evenimente. Un fel de „uite că se poate”. Au fost multe incertitudini, măsuri și reguli noi pe care trebuia să le îndeplinim.Primul concert a fost chiar la începutul măsurilor de relaxare. Dar a fost și o deschidere din partea Primăriei. Despot a fost foarte încântat de ideea unui astfel de concert. Cele trei părți, noi, artiștii și Primăria, ne-am strâns și a ieșit o chestie super OK. Feedback-ul a fost foarte impresionant. Am ajuns știre și în Argentina, Peru, Spania.Nu ne-am făcut mari așteptări pentru că un astfel de eveniment e foarte ciudat, inclusiv pentru noi. E ciudat să organizezi un concert unde oamenii stau pe scaune. Altfel simți vibe-ul unui concert când ești în picioare, rezonezi cu oamenii lângă tine, cu artistul.E ciudat cu mască, pe scaune, la 2 metri distanță de cealaltă persoană, intrare pe ore, în diferite sectoare. Dar am considerat că e mult mai bine așa decât să rămână goală Piața Unirii. Am mers înainte și ne-am făcut treaba în funcție de reguli. Probabil nu toată lumea va gusta un astfel de eveniment dar mesajul e că trebuie să ne obișnuim și să conviețuim cu virusul. Pe măsură ce lucrurile se vor relaxa ne vom adapta din nou până când vom reveni la normal.Mai avem un concert după Alexandru Tomescu, în 11 iulie, după care ne vom focusa pe alte proiecte. Vrem să implicăm comunitatea de artiști și să actualizăm un parc pe care-l avem în mijlocul Clujului. Vrem să-l renovăm și să facem niște happening-uri și jam session-uri pe toată durata lunii iulie.Și în august o să ne mutăm cu evenimentele la castel, la Gilău, unde trebuia să aibă loc festivalul. Vrem să arătăm locația oamenilor și celor care și-au luat bilete. Să vadă o mică parte din ceea ce trebuia să fie Form Days. Vor fi doar două scene. Ideea e să nu treacă vara asta fără evenimente. Nu putem sta așa.Invitațiile sunt gratuite în online, se găsesc și la Form Cafe, avem un procedeu prin care oamenii își pot descărca invitația pe telefon, toate detaliile sunt pe pagina noastră de Facebook. Mai fac și cei de la Primărie concursuri pentru invitații.Noi nu puteam face mai mult. În afară de faptul că am îngrădit zona și am respectat regulile, am adus doar 500 de oameni, mai mult nu putem face și am avut încredere că oamenii au grijă de ei. Nu pot să-mi asum chestii din afara perimetrului în care organizez un eveniment. Nici nu am autoritate pentru așa ceva.Dar să știi că nu a fost așa multă lume. Acolo este o zonă și de terase, unde erau oameni, nu toți au stat să se uite la concert.Costurile sunt foarte mari. „Business-wise” nu au sens. Noi ne-am asumat niște costuri, nu facem bani din asta, îți dai seama că suntem în pierdere. Ca să plătești artiști și toată partea ce ține de logistică, nu are sens să aduci doar 500 de oameni la un concert. Îi înțeleg pe colegii mei că poate nu își permit. E vorba de business.Noi am avut noroc și cu partenerii. Toți sponsorii festivalului au fost de acord să nu lăsăm să treacă vara fără evenimente. Cumva am transformat festivalul Form Days într-o serie de evenimente mai micuțe pe toată vara.E foarte ok colaborarea cu ei dar vreau să specific faptul că nu ne-au sprijinit material. Genul ăsta de ajutor nu am avut niciodată la evenimentele mele. Ce mă interesează și ce îmi doresc de la autorități e să mă susțină logistic, cu infrastructura. Și la Primăria din Cluj-Napoca oamenii sunt foarte deschiși. Am mai lucrat împreună, așa că nu a fost foarte complicat. Ne-au sprijinit cum au putut ei, dar nu financiar.Eu cred că orice evenimente, de orice tip, cât timp sunt făcute cu măsurile impuse de autorități, sunt binevenite. Trebuie făcute. Trebuie să încercăm măcar să relansăm piața de evenimente. Și publicul vrea asta. Cred că oamenii din România o să-și dea seama cât de sumbră, boring și gri e o vară fără evenimente.Nu știu. E cel mai frustrant lucru pentru noi în prezent. Eu sper că da. Nu concep să nu redeschidem Form Space și Midi anul ăsta. Dar când și cum, nu știu. Noi ne-am programat evenimente pe toamnă. Suntem în discuții și cu artiști străini. Și ei își doresc, evident. Dacă lucrurile nu se vor îmbunătăți, le vom amâna și pe alea pe anul viitor. Dar sunt optimist, cred că din toamnă va fi mai bine.Am văzut că în Ungaria sau Elveția au loc deja evenimente în interior.Fără ajutor din partea autorităților, nici vorbă. Cred că o să fie o tragedie ce se va întâmpla. Vor fi multe cazuri de cluburi care nu vor supraviețui. E complicat să ai un club în perioada asta. Încasări zero pe o perioadă foarte lungă de timp, angajați pe care nu știi dacă-i mai ai, chiriile se plătesc în continuare, lucrurile nu-s roz deloc.Înțeleg că sunt alte priorități în prezent, sunt alte sectoare din economie unde impactul e mai mare, dar fără evenimente culturale și concerte nu se poate. Nu există societate sănătoasă, din punct de vedere psihic, fără așa ceva. Trebuie să arunce o privire și spre zona asta, chiar dacă nu e prioritare acum. Ajutor pentru chirii, scutiri de plata taxelor, chestii de genul ăsta. Sper să avem o deschidere din partea lor și să primim un sprijin că suntem cei mai loviți de pandemie.Nici vorbă. Avem o locație incredibilă, line-up-ul e reconfirmat în proporție de 99%, mai avem chestii de anunțat, avem 5000 de abonamente vândute, comunitatea există, avem experiență. E gata treaba. O să aibă loc în 2021.