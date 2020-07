Andi Vanca, Head of Communications la Electric Castle, în ziua când trebuia să debuteze ediția cu numărul opt: „Probabil vor fi mici schimbări în line-up, inclusiv în rândul headlinerilor”

​INTERVIU

Electric Castle face o pauză anul ăsta. Știai asta de multă vreme, dar acum când suntem în ziua în care trebuia să debuteze ediția cu numărul opt, totul pare mult mai greu de crezut. După șapte ani în care au pus la punct unul dintre cele mai faine festivaluri de muzică din Europa, organizatorii au decis amânarea evenimentului pentru anul viitor, din cauza pandemiei de COVID-19.Ediția din 2019 a ieșit atât de bine încât le-a adus premiul „Best Medium Festival” la European Festival Awards. Dacă ne uităm peste lista de artiști care ar fi trebuit să vină la castel în perioada 15-19 iulie, gen The Chemical Brothers, Twenty One Pilots, Placebo sau ZHU, e clar că EC8 ar fi surclasat până și evenimentul de anul trecut. În schimb, va trebui să mai așteptăm un an până o să-i vedem în Bonțida.Pentru a marca ziua în care trebuia să înceapă EC8, organizatorii au pregătit un concert-documentar, intitulat FESTIVAL, care va fi lansat diseară la ora 20.00, pe YouTube-ul Electric Castle. În rolurile principale vor fi trupele Golan, Subcarpați și Vița de Vie, care au ținut un concert fără spectatori în iunie, filmat în perimetrul festivalului, la Booha Mansion. Uite un reminder pentru premieră:L-am sunat pe Andi Vanca, Head of Communications la Electric Castle, și l-am rugat să-mi povestească mai mult despre ce vom vedea diseară, cum a fost la filmări, dacă au reușit să reconfirme toți artiștii și dacă vor avea loc alte evenimente EC în 2020:E o perioadă tristă. De obicei eram deja la Bonțida de vreo două săptămâni. Trebuia să fie cea mai intensă perioadă din an. Cel mai mare stres, cea mai mare agitație. Acum avem foarte mult timp liber. Lucrăm în continuare la proiecte secundare dar nu e la fel. Încercăm să ne adaptăm. Ne gândim la dezvoltarea altor proiecte dar îmi lipsește adrenalina. Chiar și stresul îmi lipsește. Aș da perioada asta de pauză pentru stresul de la festival.Am pornit de la premisa că spiritul festivalului există în continuare așa că am zis să facem un concert fără public. Am contactat trupele Golan, Subcarpați și Vița de Vie, le-am explicat conceptul, au acceptat propunerea noastră și am dat drumul la filmare. Am documentat repetițiile lor, drumul până la Bonțida și concertul. A ieșit un documentar de o oră și jumătate în care toți cântă piesele lor și la final fac un jam session împreună. Așa a ieșit o piesă unică. Se va auzi doar pe documentarAm vrut să avem o selecție variată, cu trupe din mai multe stiluri muzicale. Avem Vița de Vie pe alternativ, Subcarpați pe folclor hip-hop și Golan pe zona electronică. Oricum toate trupele ar fi trebuit să cânte la castel anul ăsta. Am vrut să aducem un pic din Electric Castle 8 în filmare.Ideea de jam session a venit de la noi. Am vrut să facem ceva special pentru concept. A ieșit ceva care pe mine m-a rupt. Mai ales cum e și montat, cu imaginile care merg peste melodie, apusul din spatele lor, tot ce se întâmplă în locul ăla gol. Un loc care în mod normal era plin. E foarte emoționant finalul.Am avut patru date posibile în care puteam să filmăm. Totul a depins de vreme. În ultima zi disponibilă am filmat. Cred că a fost fix prima zi din iunie în care nu a plouat. Parcă a fost un semn. Când am ajuns acolo am simțit un amestec de fericire și tristețe. Tot timpul la Bonțida, înainte de festival, unul dintre cele mai faine momente e primul soundcheck și prima repetiție. De obicei băieții de la sunet testează scena de la Hangar cu o piesă de la Phil Collins. E o tradiție. Atunci știi că a început festivalul.Când a început soundcheck-ul celor de la Vița de Vie am avut din nou sentimentul că „acum începe nebunia”. Apoi mi-am dat seama că nu începe nimic. Asta e. Dar a fost o atmosferă foarte faină.Nu se auzea chiar atât de tare. S-a făcut sonorizarea în așa fel încât să se audă bine la Booha, dar doar în perimetrul scenei. Bine, localnicii știau că se întâmplă ceva, dar nu știau exact ce. Vorba circulă repede în Bonțida. Vorbeau și de festival. Chiar m-a sunat cineva cu vreo două zile înainte de filmări să-mi zică că a auzit pe surse că se ține Electric Castle. L-am întrebat care-s sursele că ar fi fain să se întâmple dar eu știu altceva.A surprins foarte bine vibe-ul Electric Castle, în special vibe-ul locului în care are loc festivalul. Tot domeniul din jurul castelului. Tot spiritul festivalului și tot ce înseamnă Electric Castle vine de la oameni. Bucuria lor de a fi acolo și energia pe care o transmit. Contrastul de la montaj dintre festivalul plin de lume și locația goală creează o emoție destul de puternică. Cred că lumea va fi lovită de nostalgie după documentar.Ne-am gândit la asta dar rămâne de văzut. E o idee pe care am luat-o în calcul. Dacă nu reușim să facem o proiecție am vrea să-l urcăm pe o platformă de streaming. El va fi disponibil în continuare pe YouTube dar suntem în discuții cu mai multe platforme de streaming.Sunt foarte multe straturi la organizarea unui festival. În primul rând avem vreo 8000 de oameni care lucrează la festival, fie că-s barmani, oamenii de la security, arhitecți, echipe de implementare și așa mai departe. Apoi e comunitatea locală. Fie că e vorba de oameni care vând langoși și plăcinte sau oameni care dau chirii sau care și-au dezvoltat mici afaceri pe lângă festival. Ei vor simți din plin lipsa festivalului pentru că vor pierde o sursă importantă de venit. Oricum atmosfera e foarte liniștită acum în Bonțida. Se asfaltează în prezent, se lucrează la drumul de la gară la festival. O să vedem la anul.Suntem încă în discuții. Scopul nostru e să reconfirmăm tot line-up-ul. Momentan mai avem ceva detalii de stabilit. Probabil vor fi și mici schimbări pentru că unele turnee nu se vor sincroniza, unele trupe și artiști aveau deja alte planuri pentru 2021 făcute înainte de pandemie. Aici apar mici dezechilibre, inclusiv în rândul headlinerilor. Dar overall se respectă line-up-ul.Electric Castle are o comunitate foarte puternică. Biletele pentru ediția de anul acesta sunt valabile și în 2021 dar oamenii au posibilitatea să ceară niște vouchere pe care ulterior le pot schimba în bani. Sub 1% dintre toți cei care și-au cumpărat bilete au ales voucherele. Asta dovedește că lumea e alături de festival, a înțeles situația și așteaptă să se așeze lucrurile și să revină la castel anul viitor.Momentan nu am luat în calcul varianta asta. În primă fază încercăm să dezvoltăm noi produse media pe care să le punem la dispoziția fanilor. De exemplu emisiunea lui Adrian Despot sau EC Showcase. Emisiuni prin care să menținem interesul oamenilor. Mai lucrăm și la niște proiecte pe care o să le anunțăm în curând dar nu evenimente live. Sunt șanse minime să facem alte evenimente până la următoarea ediție de festival.Nu mai contează. De fapt nu a contat nici în ultimii ani. Lumea a fost pregătită pentru orice vreme și așa o să fie și în 2021. Fie vremea cât de rea, numai să se țină festivalul. Nu cred că va mai fi un subiect. Important e să ne adunăm anul viitor la Bonțida.