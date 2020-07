Călin Gheorghe a murit la doar 45 de ani - Europa FM prezintă motivul decesului îndrăgitului om de radio

View this post on Instagram

Colegul nostru, Călin Gheorghe, a murit. Avea doar 45 de ani și a fost răpus sâmbătă de un stop cardiorespirator. Călin era unul dintre cei mai experimentați oameni de radio, o voce pe care o auzeam în FM de peste 25 de ani și care se alăturase Europa FM îmbogățindu-ne echipa în luna februarie a acestui an. Îl ascultam în fiecare seară de joi, la Pop Rock. Ultima emisiune a fost joi. Acum 3 zile. Iar ieri a venit vestea morții sale. Dumnezeu să îl odihnească! Noi ni-l vom aminti mereu așa cum l-am cunoscut.