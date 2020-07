Ce au pregătit organizatorii Untold pentru ediția de pandemie a festivalului, ca să-și țină fanii aproape

INTERVIU​

„Pe noi ne-a dezavantajat lipsa de predictibilitate”

„Ziua întâi” e o serie de interviuri în care vorbim cu organizatorii celor mai mari festivaluri de muzică din România, în ziua în care ar fi trebuit să înceapă edițiile din 2020. Despre pandemie și efectele ei asupra industriei, la ce lucrează în prezent, cum merg reconfirmările artiștilor, schimbările care vor fi implementate în 2021, dacă e posibil să dispară definitiv festivalurile din România. Continuăm cu Untold Festival, cel mai mare eveniment muzical din țară.”Untold Festival e liderul pe piața festivalurilor de muzică din România. În 2019, peste 370 mii de oameni au petrecut timp de patru zile în Parcul Central din Cluj-Napoca. Mai bine de 20% dintre aceștia au fost turiști străini. În ultima zi, când a cântat Robbie Williams, peste 97 mii de participanți au trecut pragul festivalului.Anul acesta, publicul Untold va sta acasă, din cauza pandemiei de COVID-19. Line-up-ul de anul acesta a fost anunțat în februarie. Trebuia să-i revedem la Cluj pe DJ-ii David Guetta, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix sau Steve Aoki, alături de vedete pop care nu au mai fost până acum în capitala Transilvaniei: Pussycat Dolls sau Iggy Azalea. Anunțul din 20 februarie a fost primit cu entuziasm de fanii festivalului, cu toate că a fost doar un line-up parțial. Nu am aflat niciodată cine mai trebuia să vină la Untold.În loc de festival, organizatorii au pregătit patru zile de evenimente digitale. Vor lansa concerte din edițiile anterioare pe canalul lor de YouTube, iar în seara de 1 august va avea loc un eveniment surpriză, la care se vor putea uita doar cei care se înscriu pe site-ul oficial și care au un bilet „Anytime Pass”. Înscrierea e gratuită și se poate face aici. Festivalul ar fi trebuit să înceapă astăzi. Am stat de vorbă cu Edy Chereji, Head of Communications and Brand la Untold Festival, despre evenimentele digitale ca alternativă la experiența de festival, când va fi anunțată data pentru ediția de anul viitor și dacă sunt șanse să nu se țină deloc, pe fondul creșterii numărului cazurilor de coronavirus din România.Edy Chereji împreună cu Ioana Chereji, Untold. FOTO via FacebookSă știi că programul nostru a fost destul de încărcat și în perioada asta. Am încercat să ne ținem mintea ocupată, să nu cădem în extrema în care lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Nu am fost foarte relaxați. Din contră, lipsa interacțiunii ne-a afectat. A fost greu să facem lucrurile doar prin Zoom, Skype sau telefon. Nu mi-a lipsit stresul dar mi-a lipsit mult interacțiunea umană. De aici a venit și greutatea lucrului în perioada asta.E o perioadă tristă. În mod normal astea erau cele mai intense zile pentru noi. Tot ce pregăteam timp de un an de zile începea să prindă viață. Festivalul era montat în proporție de 90%, veneau oamenii la Cluj, se simțea deja vibe-ul ăla frumos de Untold. Totul culmina cu cele patru zile de festival, un sentiment de escape, de bucurie. Acum nu mai există partea asta. Există în schimb dorința noastră de a marca cele patru zile de festival.În primul rând, vom prezenta o serie de concerte de la edițiile anterioare. Spre exemplu, avem show-ul Armin Van Buuren din primul an, pe care o să-l dăm pentru prima oară integral pe pagina noastră de YouTube. Doar cei care au fost la festival l-au putut vedea până acum. Am mai dat bucăți dar nu tot show-ul de trei ore. După mine show-ul ăla a fost baza legăturii pe care și-a creat-o cu publicul din România.Pe lângă toate concertele anterioare pe care o să le dăm în online, o să avem pe 1 august un moment special de la nouă seara, un stream cu un artist mare din străinătate care pregătește un show doar pentru Untold. Va putea fi urmărit doar de oamenii care se înscriu pe Untold.com. Înscrierea e gratuită.Va fi secret până în seara respectivă. Așa am obișnuit publicul Untold. Să aibă încredere în noi. Vrem să le dăm ceva deosebit și în acest an. În plus, pe 2 august va fi o emisiune specială pe PRO TV, după miezul nopții, găzduită de Cabral, în care vom face o incursiune în istoria festivalului. Vor fi și invitați speciali care ne vor povesti despre experiențele de la Untold. Cu emisiunea aia vom încheia cele patru zile dedicate festivalului.Posibil să mai tăiem niște bucăți din el, pe care o să le dăm în zilele următoare. Dar ce pot să-ți spun e că show-ul integral va fi transmis doar pe 1 august.Noi am anunțat doar jumătate din line-up înainte să lovească pandemia. Anul trecut, Armin Van Buuren a fost anunțat de-abia în iunie. Deci mai era multă vreme să anunțăm artiști mari. Nu o să știm niciodată ce trebuia să fie în 2020. Putem doar să ne imaginăm.Oricum, artiștii sunt doar o parte din eveniment. Oricât de bun era line-up-ul, fără public și fără prezența lor nu putem spune care ar fi fost amploarea festivalului. Dar o mare parte din artiștii confirmați anul acesta și-au exprimat intenția de a veni cu mare bucurie în 2021. Evident se vor adăuga și mulți alți artiști. Dacă luăm în considerare și toată așteptarea care se creează în rândul fanilor până anul viitor, cred că o să fie o ediție extraordinară.Am început primele discuții cu autoritățile prin martie. Am vrut să știm cum ne putem implica și cum putem ajuta. Știam că suntem o forță de comunicare, cu multe resurse logistice pe care le puteam pune la bătaie. Când am simțit că va fi nevoie și de aportul nostru am luat legătura cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, să vedem în ce măsură ne putem implica. Ne-am dorit să punem osul în speranța în care pandemia va fi stopată mai devreme.În martie eram optimiști. Mai erau cinci luni până la Neversea și șase până la Untold. Speram că lucrurile vor merge într-o altă direcție. Cu cât ne-am apropiat de vară semnalele nu erau cele mai pozitive. Am reluat discuțiile cu autoritățile în speranța că vom afla ce se va întâmpla. În Europa și SUA s-au stopat evenimentele, fie până în septembrie sau la finele anului. Am rugat autoritățile să vină cu o decizie clară.Știm că această decizie nu a apărut. Pe noi ne-a dezavantajat lipsa de predictibilitate. Fără o decizie din timp am fi riscat să intrăm într-un cerc vicios. Să începem să pregătim festivalul, să angrenăm niște costuri pe care nu ai cum să le recuperezi, să pierdem bani și cu două-trei zile înainte să se spună stop. Nu era demn să facem asta nici față de fani. Ei își cumpăraseră abonamente de multă vreme.Când am văzut că va fi greu să obținem în timp util un răspuns din partea autorităților, am decis să anunțăm biletele „Anytime”, înainte să vină orice decizie. Avem o obligație față de fanii festivalului. Ce putem noi să facem, indiferent de ce se va întâmpla anul ăsta, e să-i liniștim și să le dăm garanția că biletele lor vor fi disponibile fie în 2020, fie la o ediție, oricare vor ei, din următorii trei ani de zile.Asta a fost ideea biletelor „Anytime Pass”. Undeva la peste 95% din posesorii biletelor vândute la Neversea sau Untold au apelat la „Anytime Pass”.Am folosit această opțiune interactivă pentru că eram încă în lockdown. Și oamenii nu puteau ieși din casă decât cu declarații, nu exista nici un fel de entertainment, în afară de ce vedeai la televizor, unde era content produs deja înainte de pandemie. Nu era nimic live. Cred că doar finala „Românii au Talent” s-a mai produs în direct. Dar și asta a fost după noi, pe la mijlocul sau finalul lui mai.Ne-am gândit că e singura opțiune prin care vom putea fi alături de oameni, chiar și prin Zoom. Nu poți să transmiți atmosfera festivalului într-o variantă digitalizată. S-au mai întâmplat în perioada asta. Chiar și Tomorrowland a avut o producție de festival digital într-un weekend. Au investit milioane de euro în asta. Arăta extraordinar de bine în mediul digital dar nu are cum să reproducă din vibe-ul de festival. La fel e și la noi. Vream să nu uităm care e gustul unui festival, dar atmosfera se simte doar la festival.Avem mintea cât se poate de deschisă. Avem multe idei. Oamenii au nevoie de încredere când vin la un eveniment. Vom începe cu evenimente cât mai micuțe, cum o să ne putem permite. Dar totul depinde de cum se desfășoară ele. Dacă nu vor fi probleme o să putem să facem evenimente și mai mari. Doar așa putem reactiva această industrie de entertainment din România.E foarte simplu. Tot timpul am avut o strategie de comunicare prin care am încercat să le dăm oamenilor motive de bucurie, pe tot parcursul anului. Întotdeauna am anunțat data festivalului următor undeva prin toamnă, care era anunțată împreună cu un aftermovie. Să le activăm oamenilor nostalgia și amintirile din festival.Anul acesta lucrurile se schimbă, nu va mai exista un aftermovie, dar vor fi și alte lucruri plăcute pe care le vom selecta din aceste patru zile de festival digital. Nu am vrut să schimbăm cu totul lucrurile pe care le-am făcut până acum. Deci da, în toamnă o să anunțăm data festivalului următor, nu e nici un alt motiv ascuns.E dificil sau imposibil de spus acum. O să anunțăm reconfirmările la fel ca data festivalului. Nu aș vrea să stric aceste momente de surpriză dar pot să spun că avem confirmat deja un nume mare, care nu ar fi reușit să ajungă în 2020, pentru că nu avea turneu în Europa. Am început discuțiile cu el și avem încredere că-l vom vedea la unul dintre cele două festivaluri de anul viitor, la Neversea sau Untold. E un artist care nu era confirmat pentru acest an.Cred că este cel mai mare număr de oameni care au luat BAC-ul cu zece. În alți ani cred că numărul era undeva pe la 160. Examenul de Bacalaureat nu reprezintă neapărat cât de inteligentă e o persoană. Sunt convins că sunt oameni care nu au luat zece și stau foarte bine din punct de vedere intelectual. Cred că este un examen al performanței. Și aici performanța poate fi înțeleasă în mai multe feluri, să înveți mai mult și te focusezi pe examen astfel încât să-l iei cu nota maximală.Nu aș vrea să-i ridicăm în slăvi pe unii și să-i supărăm pe alții. Cred că cei care au luat zece sunt performeri, au reușit să facă o performanță deosebită pe care vrem să o premiem. Ne-am gândit și la cei care nu au luat zece curat. Pentru cei care trec bacalaureatul le-am făcut niște oferte speciale: o reducere de 20 de euro pentru abonament la Neversea și o reducere de 10 euro la Untold.Untold 2019O să implementăm toate măsurile impuse de autorități. Aici va fi colaborare strânsă. Măsurile care vor fi decise vor fi respectate. Mi-e greu să speculez de pe acum. Dacă ar fi să mă raportez la măsurile de distanțare și de purtarea a măștii care sunt valabile în acest moment, probabil că și dacă autoritățile ne-ar fi spus că e safe să faceți festivalul în acest an, nu am fi avut cum să-l organizăm. Să strângem 100 mii de oameni cu distanțare între ei. Era imposibil. Nu poți să ai nici experiența de festival, de evadare din cotidian.E prematur să ne gândim la ce măsuri vom lua pentru anul viitor. Vom face tot ce ni se va cere, dacă festivalul va putea fi organizat. Cred că am fost un exemplu de respectare a măsurilor de siguranță în fiecare an la festival. Am pus pe primul loc siguranța participanților și vom face la fel în anii următori.Nu putem să știm cum va evolua această pandemie. Mi-ar fi greu să vin cu o speculație, dar dacă ar fi să o fac aș spune că e imposibil să nu aibă loc. Sunt o persoană optimistă. Întreaga echipă e optimistă. Nu am vrut să renunțăm nici anul acesta până în ultimul moment, când ne-am dat seama că era imposibil.Acum suntem cu un an înainte de ediția de anul viitor. Optimismul meu îmi spune că e imposibil să nu putem organiza în 2021. Dar nu sunt nici clarvăzător și nimeni nu poate face o previziune legată de pandemie. Să sperăm că lucrurile vor evolua într-o direcție bună. Vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Vom lua în calcul și scenariul cel mai pesimist posibil dar deocamdată privim cu încredere la anul viitor. Avem și motive. Se preconizează un vaccin în prima parte a anului viitor, dar mi-e greu să fac speculații.Sunt multe momente dar cred că unul care îmi rămâne în minte este cel legat de momentul când am primit titlul de „Best Major Festival” la European Festival Awards. A fost un moment la care nimeni nu s-a așteptat. Nu s-a mai întâmplat ca un festival la debut să primească această distincție.Totul s-a desfășurat într-un mod foarte funny. Erau mai multe categorii de premii. Noi am fost nominalizați și la „Best New Festival”. Ăsta era target-ul nostru. Era miza pentru care jucam noi. Premiul s-a decernat la începutul ceremoniei, iar „Best Major Festival” la final. Și toată bucuria și speranța noastră s-au spulberat când a câștigat altcineva premiul. Eram dezamăgiți și supărați.Când a venit momentul cu „Best Major Festival” ne-am bucurat să vedem Untold-ul în videoul de prezentare. Măcar suntem menționați. A meritat drumul pentru asta. Și când au anunțat câștigătorul ca fiind „Untold Festival from Romania” am avut un moment de pauză în care nu știam dacă am auzit bine sau nu. Nici nu ne-am ridicat de la masă. Apoi a anunțat din nou câștigătorul și am zis „băi, cred că e adevărat”. Ne-am ridicat ca niște flori timide și ne-am dus la scenă, dar tot nu am crezut. Am zis „până nu aruncăm o privire pe diplomă să vedem că e chiar Untold, nu ne bucurăm să nu ne facem de rușine”. Ne-am lămurit apoi dar tot a fost ireal.