VIDEO Beyonce și-a lansat noul album: ”Black is King”, cu efecte vizuale uluitoare

Acest proiect vine în continuarea albumului "The Lion King: The Gift", lansat în iulie 2019 şi inspirat din filmul "The Lion King", un lungmetraj live-action bazat pe filmul omonim de animaţie din catalogul Disney."Black Is King" este o poveste care reia tema din "Regele Leu", prezentând un băiat angajat într-un parcurs iniţiatic. Beyonce a făcut din acest album vizual un ambiţios proiect estetic, ce a fost salutat de criticii de specialitate.Jude Dry, de la site-ul IndieWire, a dorit să omagieze acest film "saturat de efecte vizuale uluitoare".În contextul mişcării protestatare declanşate de moartea lui George Floyd, proiectul muzical-vizual, orientat în întregime spre moştenirea culturală a comunităţii de culoare, are o rezonanţă deosebită."'Black Is King' este o prezentare uneori profundă a artiştilor africani a căror muncă se combină strălucit cu cea a americanilor care au rădăcini pe continentul african", a scris John DeFore, jurnalist la publicaţia The Hollywood Reporter.Beyonce a invitat în acest proiect mai mulţi artişti din Africa, precum cântăreaţa nigeriană Yemi Alade, cântăreaţa sud-africană Busiswa şi artistul ghanez Shatta Wale, care sunt mult mai vizibili în "Black Is King" decât pe albumul muzical din 2019, dominat totuşi de vedete americane.Însă există şi voci care au criticat procesul de "wakandificare" folosit de Beyonce, termen ce face trimitere la Wakanda, regatul imaginar plasat în Africa şi în care se desfăşoară acţiunea proiectului "Black Is King" şi a benzii desenate "Black Panther".Potrivit criticilor, Beyonce, artistă originară din Houston, ar fi oferit admiratorilor ei o versiune deformată şi amalgamată asupra Africii."Poate cineva să-i spună lui Beyonce că Africa nu are o singură cultură şi că noi suntem oameni normali?", a scris pe Twitter un utilizator din Nigeria, Kaye Vuitton."Există lucruri mai urgente de făcut decât să te superi pe o femeie afro-americană care se foloseşte de mijloacele sale pentru a pune întrebări, a explora şi a interpreta artistic o modalitate de a completa golurile din identitatea ei", a declarat Timeka Smith, activistă pentru egalitate rasială, într-un articol publicat de cotidianul britanic The Independent.Aceste goluri, spune ea, sunt legăturile dintre afro-americani şi trecutul lor din Africa, de care au fost separaţi şi pe care încearcă să le reconstituie. (Sursa: Agerpres)