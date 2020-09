webPR: Classic Unlimited ediția a IV-a, un turneu în aer liber

Cea de-a patra ediție a turneului Classic Unlimited, susținut de pianistul Bogdan Vaida, se va desfășura anul acesta doar în spații deschise, cu respectarea tuturor normelor de siguranță impuse de situația epidemiologică din țară.







Concertele vor debuta în 15 septembrie în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca și vor continua astfel:



22 septembrie – Alba Iulia - Cetate

30 septembrie – Timișoara - Curtea cafenelei Ambasada

3 octombrie – Sinaia - Curtea Casei memoriale ’’George Enescu’’

8 octombrie – Deva - Cetate

15 octombrie – Cluj-Napoca - Campus USAMV

Pentru turneul din acest an, pianistul Bogdan Vaida a pregătit un repertoriu predominant romantic, din care nu va lipsi Intermezzo de Johannes Brahms, lucrare ce definește debutul concertelor Classic Unlimited. În timpul concertelor, publicul va mai putea asculta 3 Moments musicaux op 94 (Moderato, Allegro vivace, Allegretto) de Franz Schubert, Butterflies War Dance și Viking Ants de Ciprian Gabriel Pop, Coral (sol minor) de Johann Sebastian Bach -Ferruccio Busoni și Fantasia quasi Sonata (după o lectură din Dante) de Franz Liszt.







"Turneul Classic Unlimited din acest an este unul special, bineînțeles în primul rând din cauza situației în care ne aflăm. Este un privilegiu și o mare bucurie pentru mine să pot cânta aceste concerte în ciuda dificultăților generate de pandemie, în special datorită eforturilor organizatorilor și a interesului pentru proiect. Și programul concertelor e unul deosebit. Brahms și Schubert fac parte, ca întotdeauna, din Classic Unlimited. Tot așa și fluturii și furnicile lui Ciprian Pop. Pentru prima dată am inclus în programul acestui proiect o piesă de Bach, una din cele mai frumoase pe care le cunosc. Iar a lui Liszt este cu siguranță printre piesele mele preferate din repertoriul romantic. Cred că va fi o experiență interesantă și abia aștept întâlnirea cu publicul", spune pianistul Bogdan Vaida.







La fel ca în fiecare an, accesul la concertele Classic Unlimited este gratuit și se face exclusiv pe bază de rezervare a locului pe site-ul evenimentului: . Pentru o bună desfășurare a evenimentelor, participanții trebuie să confirme rezervarea biletului cu cel târziu 48 de ore înainte de ziua concertului. Rezervările care nu sunt astfel confirmate își pierd valabilitatea.

www.classicunlimited.ro . Pentru o bună desfășurare a evenimentelor, participanții trebuie să confirme rezervarea biletului cu cel târziu 48 de ore înainte de ziua concertului. Rezervările care nu sunt astfel confirmate își pierd valabilitatea.





Pe parcursul concertelor, publicul trebuie să țină cont de anumite reguli pentru a se evita răspândirea virusului SARS-CoV-2. Astfel, este obligatorie folosirea dezinfectantului de mâini și purtarea măștii, aceasta trebuind să acopere nasul și gura. La intrarea în spațiul de concert, se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). De asemenea, se va măsura temperatura fiecărui spectator, iar persoanele care refuză verificarea sau a căror temperatură depășește 37,3 grade Celsius nu vor putea intra la concert.







Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România.







În cele trei ediții de până acum, peste 3.000 de persoane au luat parte la concertele Classic Unlimited care avut loc în spații neconvenționale precum o fabrică de mobilă, o mină, o librărie, un service de reparații auto, o tipografie, un magazin de biciclete, un salon de kinetoterapie, o tipografie și multe altele.







Născut în Cluj-Napoca, pianistul Bogdan Vaida a absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj, iar mai apoi și-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, sub îndrumarea profesoarei Ninuca Oșanu Pop. În 2002, a plecat cu o bursă Erasmus la „Musikhochschule” în Freiburg (Germania), unde s-a stabilit ulterior. De-a lungul anilor, Bogdan Vaida a susținut mai multe concerte în Europa.







Fondată la Cluj în 2012, Fapte organizează evenimente culturale cu impact în comunitate. Fidelă crezului său că „oamenii și orașele pot fi ce doresc să fie, iar evenimentele le pot da energii nebănuite’’, asociația promovează muzica și arta, sprijină artiștii, imaginează noi folosiri ale spațiului public și dezvoltă spiritul civic al comunității. Printre proiectele Fapte se numără festivalul Jazz in the Park și Art in the Street.







Turneul Classic Unlimited este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și realizat cu sprijinul Yamaha. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.