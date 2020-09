Subcarpați au sărbătorit zece ani de existență la Astra Film Festival și au făcut „pankăreală”

Organizarea a fost excelentă, măsurile de siguranță sunt discutabile

Subcarpați au făcut „pankăreală”

Proiecțiile de filme în aer liber și piesele de teatru sunt cam singurele evenimente culturale la care poți să mergi zilele astea și să te simți în siguranță. Fiecare are locul lui, masca pe față și o distanță de minimum 1.5 metri în jur.Un concert e mai greu de organizat. Ai putea, în teorie, să aplici regulile alea dar nu poți controla animalul din om când aude o tobă și o chitară. Greu de prezis reacția publicului. Primele concerte live după starea de urgență, organizate de clubul Form Space din Cluj-Napoca , au fost acustice. Ceva care să te adâncească și mai mult în scaun. Totul a mers perfect. Oricât de obsedați ar fi Bean și restul membrilor din Subcarpați de instrumentele tradiționale românești, nu poți cânta piese ca „Dă-i foale” sau „Balada Românului” în versiune acustică. Poate doar „84-85”. Aia da.Deci mă așteptam să fie un concert clasic, old school, cu de toate. Am avut dreptate. Dar reacția publicului a fost diferită decât cea a clujenilor. Aici s-a dansat, cu masca pe față, în aer liber:Dacă nu ai fost până acum la Muzeul Astra, lasă Google-ul și haide să-l vezi. E superb. Pozele nu se compară cu experiența reală. Scena pe care au cântat e amplasată pe un lac iar pe mal sunt bănci din scânduri. E un amfiteatru plutitor. Organizatorii au decis ca un rând de bănci să rămână liber, în conformitate cu măsurile de prevenție împotriva COVID-19, așa că au adus niște beanbag-uri pe care le-au poziționat la o distanță regulamentară, ca să fie loc destul pentru toată lumea. Lux.Toate regulile au fost respectate, dar măsurile propuse de autorități sunt cel puțin discutabile. Spre exemplu, în afara perimetrului festivalului era un mini-bar, o cabană de unde puteai să-ți cumperi bere, suc, popcorn. Oamenii care stăteau la terasă nu purtau mască, ceea ce e și normal și legal. În schimb, publicul de la concert trebuia să o țină pe față pe toată durata show-ului, cu toate că respiram cu toții același aer.E ciudat să porți mască într-un spațiu deschis când ești obișnuit să stai fără ea la o terasă. Sau când te plimbi, sau când faci orice activitate în aer liber. Și argumentul cu densitatea mare de oameni la evenimente culturale nu stă în picioare pentru că suntem la o distanță de un metru și jumătate de cealaltă persoană, așa cum e și la terase.Singurul moment în care masca trebuie să fie obligatorie în spațiile deschise e atunci când pleacă lumea de la eveniment. Se formează grupuri mai mari de oameni și e greu să le ceri tuturor să păstreze distanța de 1.5 între ei. Gândește-te cât de bine se aplică asta în supermarket-uri și o să înțelegi care-i treaba.În fine, primul concert din 2020 a fost exact așa cum mă așteptam să fie: super ciudat. Dar nu e vina oamenilor de la Subcarpați.Cel mai nou single Subcarpați se numește „Pankăreală” și e despre cum abia așteaptă să se dea drumul la concerte. Ei bine, aseară s-a văzut cât de disperați erau după cântatul live. Au și cântat piesa pentru prima oară într-un concert, alături de un alt single, nelansat, care se numește „Dunăre, Dunăre”. Probabil e un cover de la piesa lui Liviu Vasilică, dar au băgat doar o bucățică din ea, deci e greu de zis.Bean, fondatorul proiectului, a spus că în 2020 se împlinesc zece ani de când a apărut primul material Subcarpați pe piață. Ce ghinion pe ei. Fără pandemia de COVID, cel mai probabil ar fi mers într-un turneu aniversar prin toată țara.Cea mai mare trupă independentă din România, care a schimbat toată scena underground, a făcut un deceniu de existență și se mulțumesc doar cu niște cântări sporadice.Păcat, pentru că au un show foarte bine pus la punct. Începe cu niște muzicieni care cântă la instrumente tradiționale, după care intră vocea lui Bean și toată lumea își pierde mințile. În special tinerii, care au fost în număr mare aseară. Bagă toate hit-urile, apoi urmează o porțiune de Battle MC și un bis cu „Balada Românului”.Trebuie să recunosc că e puțin incomod să-i aud cum repetă „folcloru-i oxigen pentru un popor asmatic” în timpul unei pandemii cauzate de un virus care provoacă boli respiratorii. Toată brigada a fost pe scena aia micuță. Erau cel puțin zece oameni acolo, fără să luăm în calcul echipa tehnică.Din nou, e cel puțin discutabil faptul că între ei nu se respectă distanțarea socială și nici nu poartă măști, evident, dar publicul trebuie să stea cu ele pe față pe toată durata concertului. Nu e vina lor sau a organizatorilor. Cineva a decis că așa e cel mai bine, să fim ultra-precauți.După concert am vorbit cu Radu Pieloiu, toboșarul Subcarpați, care mi-a zis că ăsta e al patrulea concert pe care l-au avut anul ăsta. Vorbim despre cea mai mare trupă independentă din România. Dacă ei o duc atât de prost, atunci cu restul ce se întâmplă? Toată industria muzicală românească a suferit în 2020.Din fericire, mai sunt și evenimente ca Astra Film Festival, care sprijină și artiștii mai puțin cunoscuți. Dacă ești în Sibiu, încearcă să-i prinzi pe Karpov Not Kasparov, Balkan Taksim, Ana Coman și Om la Lună în concert. Au nevoie de sprijinul tău. Pentru ei merită să porți mască și în aer liber, indiferent dacă are sens sau nu.