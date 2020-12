Teodora Brody - Sonata Pathetique în variantă vocală, premieră mondială! - webPR

Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la nașterea lui Ludwig Van Beethoven, vocalista Teodora Brody și chitaristul Călin Grigoriu au pregătit un omagiu în premieră, pentru 17 decembrie, ora 19. Înregistrată în Stadttheater Rheinbach, Germania, Sonata Pathetique este explorată într-un mod unic grație tehnicii și purității vocale a Teodorei Brody și a măiestriei chitaristului Călin Grigoriu.





Partenerul oficial al acestui eveniment este Rumänisches Kulturinstitut Berlin și premiera va fi transmisă pe pagina de facebook a institutului, pe pagina de facebook Teodora Brody și pe canalul televiziunii germane www.muxx.tv.





"Foarte frumos spunea pianistul Daniel Barenboim, că Bach în muzică reprezintă Vechiul Testament, iar Beethoven, Noul Testament. Muzica lui Beethoven are atâta frumusețe, viață și puls printre note, încât ascultându-l, nu poți decât să o iubești, iar eu, tot ce iubesc, internalizez și cânt. Împreună cu Călin, am lucrat foarte mult, în sfârșit, am simțit că unim lumi prin sunetul nostru. Lumea clasica primește spontaneitatea și jocul jazzului, dar și patima pământului. Devine o lucrare încărcată de emoție și de puterea prezentului." - Teodora Brody





Trailer





După o carieră fabuloasă în jazz, cu colaborări cu reputați muzicieni cum ar fi Johnny Răducanu, chitaristul Stanley Jordan, basiștii Lars Danielsson și Benny Rietveld, Teodora Brody a început o nouă călătorie muzicală sub numele From Classical To Jazz, ce a debutat la Festivalul George Enescu din 2019, și unde a prezentat în fața unei săli pline la Teatrul Național București, variante vocale ale rapsodiilor enesciene, lucrări de Béla Bartók Bach și Pachelbel.





Tehnica vocală a Teodorei este una specială, bazată pe pranayama, qigong și meditație. În 2011, după o încercare existențială, Teodora Brody și-a schimbat viziunea artistică. Sunetul a devenit esential pentru ea, iar cântul ei a devenit o incantație, indiferent că e vorba de un cântec african sau o sonată de Beethoven.





Mai multe detalii și noutăți despre Teodora Brody și proiectele sale pe www.teodorabrody.com