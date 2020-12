VIDEO Paul McCartney a lansat un nou album și încurajează lumea să se vaccineze anti-Covid

Paul McCartney a încurajat vineri lumea să se vaccineze împotriva coronavirusului, cu ocazia lansării noului său album solo, „McCartney III”, compus din melodii create sau prelucrate de fostul membru Beatles în timpul primului lockdown din primăvară, relatează AFP.

”Îl voi face”, a spus el pentru BBC despre vaccin, ”și i-aș încuraja de asemenea pe oameni să îl facă”.

”Înainte, erau oameni anti-vaccin, era ok, era alegerea lor. Dar acum cu internetul, aceste lucruri se fixează și vor fi oameni care nu îl vor face”, a spus legenda rock.

Regatul Unite a fost prima țară occidentală care a început vaccinarea în masă împotriva Covid pe 8 decembrie, în timp ce persoanele în vârstă și cadrele medicale au fost prioritare.

Peste 137.000 de oameni s-au vaccinat deja acolo cu prima doză a vaccinului Pfizer-BioNTech, potrivit autorităților.

Noul album al lui McCartney, lansat cu o săptămână mai târziu decât era plănuit, este de fapt a treia parte dintr-un triptic - primul său album solo s-a numit ”McCartney” - lansat acum 50 de ani, urmat de ”McCartney II” la zece ani distanță, în 1980.

